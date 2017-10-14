عبدالملك يعادل رقم الخطيب في الدوري المصري

وكالات:أعرب أحمد عيد عبدالملك، مهاجم المصري البورسعيدي، عن سعادته بعد معادلة الرقم القياسي لمحمود الخطيب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بتسجيل أهداف في 16 موسما كرويا متتاليا في الدوري المصري.وحقق عبدالملك هذا الإنجاز بعد هز شباك مصر للمقاصة في الجولة الخامسة للدوري الخميس، وهو أول هدف يحرزه عبد

وكالات:

أعرب أحمد عيد عبدالملك، مهاجم المصري البورسعيدي، عن سعادته بعد معادلة الرقم القياسي لمحمود الخطيب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بتسجيل أهداف في 16 موسما كرويا متتاليا في الدوري المصري.

وحقق عبدالملك هذا الإنجاز بعد هز شباك مصر للمقاصة في الجولة الخامسة للدوري الخميس، وهو أول هدف يحرزه عبدالملك للمصري بعد انتقاله هذا الموسم قادما من طلائع الجيش ليتساوى مع رقم الخطيب المسجل منذ 1988.

وقال عبدالملك في تصريحات لرويترز: “أشعر بالفخر لقدرتي على التهديف للموسم السادس عشر على التوالي مع فرق مختلفة، ونجاحي في معادلة الرقم المسجل باسم محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية والأفريقية”.

ولعب عبدالملك لخمسة فرق مختلفة بدأها منذ ظهوره في موسم 2002-2003 مع أسوان (لموسمين) ثم حرس الحدود (ثمانية مواسم) وبعدها الزمالك (ثلاثة مواسم) وطلائع الجيش (لموسمين) وأخيرا المصري الذي يلعب له حاليا.

كما برز اسمه منذ أول مشاركة له مع المنتخب المصري عام 2005 تحت قيادة حسن شحاتة.

وعن قرار اعتزاله قال عبدالملك (37 عاما) “إذا شعرت في نهاية هذا الموسم أنني غير قادر على العطاء فسوف أعلن اعتزالي، لا توجد عندي مشكلة على الإطلاق في هذا الأمر، لكنني مازلت محافظا على لياقتي البدنية والفنية وأشعر أنني قادر على اللعب والاستمرار في الملاعب حتى سن 40”.

وأضاف “كنت أحلم أن أكون ضمن صفوف منتخب مصر في كأس العالم لكنني أعلم أن هذا الأمر صعب للغاية”.