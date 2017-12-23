عبدالمحسن سلامة يفتتح معرض أفضل صورة صحفية بالساقية

سلوى عثمان يفتتح عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، معرض ومسابقة مصر ٢٠١٧ لأفضل صورة صحفية Egypt Press Photo 2017 في تمام السادسة من مساء الخميس ٢٨ ديسمبر بساقية الصاوي الثقافية بالزمالك.يشارك في المعرض ١٤٠ مصورا صحفيا من كل المحافظات المصرية بعدد ٣٠٠ صورة، و٣٠ عملا من صحافة الفيديو لأول مرة.

سلوى عثمان

يفتتح عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، معرض ومسابقة مصر ٢٠١٧ لأفضل صورة صحفية Egypt Press Photo 2017 في تمام السادسة من مساء الخميس ٢٨ ديسمبر بساقية الصاوي الثقافية بالزمالك.

يشارك في المعرض ١٤٠ مصورا صحفيا من كل المحافظات المصرية بعدد ٣٠٠ صورة، و٣٠ عملا من صحافة الفيديو لأول مرة.

المسابقة تقام للعام العاشر على التوالي، حيث تحرص الشعبة من خلال هذا المعرض على التواصل مع الجمهور، وإعلاء قيمة المصور الصحفي، وإظهار رونق وأهمية التصوير الصحفي لما يقدمه كوثيقة تاريخية لمصر تشمل كل أحداثها خلال عام ٢٠١٧.