عبدالمحسن سلامة: حصلنا على نسخة من قانون تنظيم الصحافة

إيمان عوف قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، في تصريحات صحفية إنه تلقى مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام اليوم من لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وحصل أعضاء المجلس على نسخ منه لدراسته. وأضاف أن المجلس سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل للتشاور بشأن ملاحظات النقابة على مشروع القانون. من جهة

إيمان عوف

قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، في تصريحات صحفية إنه تلقى مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام اليوم من لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وحصل أعضاء المجلس على نسخ منه لدراسته.

وأضاف أن المجلس سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل للتشاور بشأن ملاحظات النقابة على مشروع القانون.

من جهة أخرى، أوضح سلامة أنه يستهدف من وراء مشروع قانون “التمغة الصحفية” على الإعلانات التأسيس لنقابة مستقلة ماديا إلى حد كبير.

وكان سلامة قد أوضح أن النقابة انتهت تقريبا من إعداد مشروع القانون الذي يهدف إلى فرض التمغة الصحفية على جميع الإعلانات في الصحف والمواقع الإلكترونية الخاضعة للنقابة، تمهيدا لإرساله لمجلس النواب لإقراره.