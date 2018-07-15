عبدالمحسن سلامة: النواب وافق على 80% من مقترحاتنا على قانون الصحافة

أحمد صبرى قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه اجتمع اليوم مع على عبدالعال رئيس مجلس النواب لإبداء اعتراضات ومقترحات النقابة على مشروع قانون الصحافة، والذى شهد جدلا كبيرا، مؤكدا أن 80% من مقترحات النقابة تم الأخذ بها، كما أن اللقاء كان خطوة إيجابية.وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج

أحمد صبرى

قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه اجتمع اليوم مع على عبدالعال رئيس مجلس النواب لإبداء اعتراضات ومقترحات النقابة على مشروع قانون الصحافة، والذى شهد جدلا كبيرا، مؤكدا أن 80% من مقترحات النقابة تم الأخذ بها، كما أن اللقاء كان خطوة إيجابية.

وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج هنا العاصمة على قناة سى بى سي، أن مادة الحبس الاحتياطى للصحفيين تم تعديها، كما أن المجلس وافق على تعديل مادة وجوب التصوير والتغطية بموجب تصريح من الجهة المختصة إلى عدم الحاجة لتصريح إلا فى أماكن محددة مثل المتاحف.