عبدالمجيد: رؤية مصر 2030 توفر حوافز كبيرة للاستثمار في مجال الرعاية الصحية المستدامة

أكد مسعود عبدالمجيد العضو المنتدب لشركة أدوية الحكمة مصر، التابعة لشركة “الحكمة” العالمية متعددة الجنسيات، أن جهود الدولة المصرية الخاصة بعمليات التطوير الصحي الشامل خلال السنوات القليلة الماضية مدعومة بالرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية، قد أثمرت عن زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية، مما عزز زيادة الاستثمار في مجال الرعاية الصحية.

وأوضح العضو المنتدب في حوار مع “المال” تنشره اليوم، أن رؤية مصر 2030 لتوطين صناعة الدواء توفر حوافز كبيرة للاستثمار في مجال الرعاية الصحية المستدامة والشاملة التي ترتقي بصحة المجتمع، وتشكل عامل حماية للعنصر البشري الذي يشكل المحرك لكافة مسارات التنمية.

وقال أن الحكومة ممثلة بـ”هيئة الدواء المصرية” و”هيئة الشراء الموحد” تقدم الدعم الكامل للصناعة خلال الفترة الأخيرة، مما يساعد ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز فرص توطين صناعة الدواء.

وأشار إلى إن نظام التأمين الصحي الشامل، والذي أثبت نجاحه في المرحلة الأولى، يُساهم في تطوير المنظومة الصحية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 الرامية نحو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين معيشته.