عبدالله سلام: الـ«cash flow» والاستمرارية في العمل أساس نجاح المطور العقاري

قال المهندس عبد الله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إن توافر cash flow و الاستمرارية في العمل من العناصر الأساسية لنجاح المطور العقاري .

وأضاف سلام خلال الجلسة الأولي من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن لليوم الثاني، والتى تأتي بعنوان كيف يتخطي القطاع العقاري الأزمة بسلام، أن ميزة الأزمات أنها تولد الابتكارات والفرص، مشيرا إلى أن هناك اهتماما خليجيا وأجنبيا بالاستثمار في السوق المصرية.

وطالب بضرورة السرعة في اتخاذ القرارات في ظل الظروف الحالية، مشيرا إلى أن هناك حاجة للموازنة بين فترة التعاقد مع العميل وتسليمه للوحدة السكنية.

وتأتى النسخة الثامنة من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين بمشاركة متنوعة وتنعقد تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».

ومن ضمن المسئولين البارزين الذين افتتحوا المؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، وأيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي، ورامى الدكانى رئيس مجلس إدارة البورصة، وباسل الحينى العضو المنتدب التنفيذى لمجموعة مصر القابضة للتأمين، وجميعها فى صورة مقابلة حصرية.

ويكتسب المؤتمر أهميته هذا العام من توقيت انعقاده، والذى سيكون بعد فترة زخم ونشاط حكومى لافت لدعم أصحاب الأعمال، وتيسير مشاركة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، وهو ما ظهر فى المؤتمر الاقتصادى الذى انعقد منذ شهر تقريبا برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلا عن مؤتمر قمة المناخ العالمي، والذى شهد توقيع اتفاقيات تجاوزت قيمتها مئات المليارات من الدولارات.