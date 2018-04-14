عبدالله رشاد: تطور الفن السعودى تأخر كثيرا

الفترة المقبلة ستشهد نقلة كبيرة أقوم بتحضير أوبريت وطنى كبير وليس لدى مانع فى الغناء لمصر حفلات الغناء بالسعودية لم تعد تقتصر على السعوديين فقط أحمد حمدىقدم نجم الغناء السعودى العديد من الاغنيات فى مشواره الفنى منذ بداية التسعينيات وحتى الآن فهو يعتبر من أهم مطربى جيله، وأصبح مسؤولا عن ال

الفترة المقبلة ستشهد نقلة كبيرة

أقوم بتحضير أوبريت وطنى كبير وليس لدى مانع فى الغناء لمصر حفلات الغناء بالسعودية لم تعد تقتصر على السعوديين فقط

أحمد حمدى

قدم نجم الغناء السعودى العديد من الاغنيات فى مشواره الفنى منذ بداية التسعينيات وحتى الآن فهو يعتبر من أهم مطربى جيله، وأصبح مسؤولا عن الحفلات الفنية بالسعودية بصورة كبيرة، وله رؤية خاصة فيما يحدث فنيا بالسعودية فى عهد الملك سلمان.

” المال ” التقت النجم السعودى وتحدثت معه حول ما يحدث فى الفن السعودى حاليا من تطور ملحوظ، بالإضافة إلى رأيه فى برامج المواهب الموجودة على الساحة الفنية، وأسباب عدم تقديمه أغنية مصرية مثل باقى النجوم العرب، كما تحدث عن منحة الدكتوارة الفخرية فى مشواره الفنى وما ضافته له.

وصف النجم السعودى عبدالله رشاد الحركة الفنية التى توجد حاليا فى المملكة السعودية بأنها تسير على النهج والرؤية الحديثة المتطورة للملك سلمان 2020، مؤكدا أن الحفلات الفنية بالسعودية أصبحت تضم كوكبة من نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى مثل تامر حسنى ومحمد حماقى ووائل جسار، ولم تعد مقتصرة فقط على نجوم الغناء السعودى مثلما كانت الحال خلال السنوات الماضية، وذلك يعتبر فى حد ذاته تطورا ملحوظا للفن السعودى.

كما اكد فى حواره للمال أن الفترة المقبلة ستشهد تغيرات بصورة أكبر فى السعودية، وأن ما يحدث حاليا فيها فنيا كان يجب أن يتم منذ فترة طويلة، لكن تأخرنا وأخيرا أدركنا ضرورة هذه الخطوة والتطور.

واشار رشاد إلى أن تطور الفن فى السعودية لن يقتصر فقط كما يتصور الكثيرون فى الوطن العربى على الحفلات الغنائية فقط وانما سيتم تطوير هيئتى الترفية والرياضة ايضا وكذلك الاعلام السعودى، بالاضافة انه سيتم تطوير الفعاليات الثقافية الايام المقبلة حتى تنافس عالميا ودوليا.

وكشف الفنان السعودى، أن انشاء دار أوبرا بالسعودية فى مدينة جدة يعتبر تطورا كبيرا ضمن رؤية الملك سلمان الجديدة حتى تظهر فيها مواهب وأصوات جديدة شابة وذلك ما نسعى له الفترة المقبلة فى مجال الفن عامة بالمملكة، بالإضافة أننا نتمنى التطور بصورة اكبر بانشاء معهد للموسيقى وذلك حتى تتطور الحركة الفنية بالمملكة أكثر، لاسيما أن الاوبرا تعتبر مثالا يحتذى به للثقافة والفن السعودى الراقى.

وعن انتقاد البعض لما آلت اليه الحركة الفنية بالمملكة السعودية الفترة السابقة قال رشاد: انه بالفعل يوجد معارضة من بعض الاشخاص بشان هذا التطور السريع للفن السعودى واقامة الحفلات الفنية بها فى مختلف الاماكن ،وذلك لان ذلك يعتبر غريبا على المواطن والبعض يرى فيه خروج عن التعاليم الدينية ، لافتا الى أن الملك سلمان اوضح انه لا يجب التشدد فى الدين كما كان سابقا والافضل السير على منهج الوسطية دينيا وكشعب ومواطنين يجب أن ندعمه فى قراراته ونسانده ايضا فيما يفكر وينفذ.

وعن نيته لتقديم اغنية باللهجة المصرية مثل باقى النجوم العرب الذى قدموا اغنياتهم لمصر قال: فى هذه الفترة تحديدا لا أفكر فى الامر كثيرا لانى قدمت اغينة مصرية منذ سنوات فى احتفالات المصريين بعودة اراضيهم فى التسعينيات لكن ليس لدى مانع أن اقدم اغنية مصرية فى وقت لاحق.

وعن برامج المواهب الغنائية يرى عبدالله أن هذه البرامج مهمة لتسليط الضوء على اى موهبة وصوت جديد يستحق الدعم والمساندة برغم انها اصبحت متزايدة على الساحة الفنية السنين الاخيرة، مشيرا انه ليس لديه اى مانع من المشاركة فى هذه البرامج لكن يحتاج الامر لدراسة قبل الاقدام على هذه الخطوة.

وكشف النجم السعودى لنا انه بصدد تحضير مشروع فنى كبير واوبريت وطنى مميز ” كيف نكون قدوة ” يتم تجهيزه حاليا تحت رعاية الامير خالد فيصل وسيتم عرضه فى ملتقى مكة الثقافى الفترة المقبلة .

واوضح ان الهدف منه زيادة الوعى الثقافى والتوعية للشعب السعودى وتكوين القدوة الحقيقية فى التعامل فى المجتمع ويتم تسجيله حاليا بين القاهرة وجدة مع الموزع الموسيقى احمد عبدالجواد باحدى الاستوديوهات.

وعن حصوله منذ عامين تقريبا على الدكتوراة الفخرية فى مسيرته الفنية اعرب النجم السعودى عن كونها إضافة له حقيقية فى مشواره الفنى وأصقلت موهبته الفنية بصورة اكبر، بالاضافة انها تساعده فى فهم امور فنية كثيرة وحققت له مكانة أعلى فى مجتمعه.