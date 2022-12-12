عبدالله الايباري : الصحة والتعليم أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار في مصر

قال عبد الله الابياري رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إن التعليم والصحة يعتبران أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار في السوق المحلية خلال الوقت الحالي.

وأضاف خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر “الرعاية الصحية .. قطاعًا يزخم بالفرص والتحديات”، إن جاذبية قطاعات الرعاية الصحية والتعليم تأتي بدافع من واقع السوق المحلية المتنامي من حيث عدد الزيادة السكانية بشكل عام .

وتنعقد اليوم القمة السنوية للاستثمار في الرعاية الصحية، بتنظيم من شركة CASI MEDIA بالتعاون مع المجعية المصرية للاستثمار المباشر ومصر القابضة للتأمين تحت عنوان “الرعاية الصحية .. قطاعًا يزخم بالفرص والتحديات”.

وتناقش القمة التحديات التي تواجه جاذبية الاستثمار بقطاع الرعاية الصحية مثل طول الوقت اللازم للحصول على الموافقات والتراخيص، وخاصة أن هذا القطاع على صدارة القطاعات الأعلى جاذبية للاستثمار في السوق المحلية .