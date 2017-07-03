عبداللطيف: استقرار أسعار نولون النقل لن يتحقق قبل ثلاثة أسابيع

معتز محمود تشهد نوالين النقل بعض التفاوت وعدم الاستقرار بين بعض الشركات لنفس المسافات المقطوعة بالشاحنات الخاصة بهم عقب ارتفاع أسعار الوقود منذ أيام. وقال عبداللطيف عبدالمنعم، رئيس لجنة النقل البرى بشعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، لـ"المال": إن هناك حالة من عدم الاستقرار تسيط

معتز محمود



تشهد نوالين النقل بعض التفاوت وعدم الاستقرار بين بعض الشركات لنفس المسافات المقطوعة بالشاحنات الخاصة بهم عقب ارتفاع أسعار الوقود منذ أيام.

وقال عبداللطيف عبدالمنعم، رئيس لجنة النقل البرى بشعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، لـ”المال”: إن هناك حالة من عدم الاستقرار تسيطر على قطاع الشحن ونقل البضائع والأسعار المرتبطة به.

وتوقع أن تستمر تلك الحالة لنحو ثلاث أسابيع على الأقل بعد أن أقرت غرفة تجارة الإسكندرية أمس حد أقصى للزيادة فى أسعار النولون بـ25%.



وأشار عبدالمنعم إلى أنه من غير المتوقع أن يلتزم الجميع بالتعريفة الجديدة مباشرة، وإنما سيقوم البعض بالتسعير وفقا للتعرفة الخاصة به لحين التأكد من التزام الجميع بالتعريفة الجديدة.



ولفت رئيس لجنة النقل البرى بشعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية إلى أن العملاء بدورهم سيقوموا بالبحث عن الأرخص للتعامل، كما يحدث فى العادة، وبعد زيادة طلبات على الأرخص سيقوم الجميع بالحذو حذوة لجذب العملاء، لافتا إلى أن هذه المنظومة ستستغرق نحو 3 أسابيع.

وكانت غرفة تجارة الإسكندرية اجتمعت عبر شعبتي أصحاب مكاتب مقاولى النقل بالسيارات وخدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، ظهر أمس الأحد، لمناقشة تداعيات الارتفاعات الأخيرة فى المحروقات على نشاط النقل، وتم خلاله الاتفاق على زيادة فى سعر نولون الشحن بنسبة 25% بحد أقصى.