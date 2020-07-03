عبدالقادر : لا ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك أو فوائد شهادات الادخار

وأهابت المصلحة في بيانها بوسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار

نفت مصلحة الضرائب المصرية في بيان، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء بشأن فرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك في ظل أزمة كورونا.

وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه لا توجد أي نية أو أية دراسة لفرض ضرائب على ودائع البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي، موضحاً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون بعد موافقة مجلس النواب عليه.

وأهابت المصلحة في بيانها بوسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وتضر بالصالح العام .

وأشارت المصلحة إلى انه للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات يمكن التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية على الخط الساخن 16395.