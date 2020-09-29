عبدالفضيل: إصداران متوقعان للصكوك بـ 4.5 مليار جنيه قبل نهاية 2020

أحدهما لثروة للتصكيك فى أكتوبر المقبل

كشف دكتور سيد عبدالفضيل، رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك إصدارين متوقعين للصكوك حتى نهاية 2020، بقيمة اجمالية تقدر بنحو 4.5 مليار جنيه، لشركتين الأولى فى مجال الخدمات المالية، والثانية فى قطاع الخدمات.

وأضاف فى تصريحات لـ «المال» ان الطرح الأول، مرجح إصداره فى شهر أكتوبر المقبل لشركة ثروة للتصكيك التابعة لثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، موضحًا أن صكوك ثروة سيتم من خلالها تمويل عمليات بيع بالتقسيط لتابعتها كونتكت لبيع السيارات بالتقسيط.

كانت شركة ثروة كابيتال قالت فى إفصاح للبورصة المصرية فى يوليو الماضى إن ثروة للتصكيك التابعة، ستصدر صكوك تمويل بقيمة 2.5 مليار جنيه.

وتابع عبدالفضيل أن الإصدار الثانى، قيمته مليارى جنيه، لشركة تعمل فى مجال الخدمات، مؤكدًا عدم البت فيه بشكل نهائى، حيث أنه لا يزال فى مراحلة الأولية.

ولفت عبدالفضيل إلى أنه بإتمام طرح صكوك “ثروة” فى أكتوبر سيصبح إجمالى إصدارات الصكوك منذ بداية العام الحالى 5 مليارات جنيه.

وحول إصدارات سندات التوريق أشار إلى أنه لا يوجد أى إصدارات جديدة لسندات توريق حاليا.

يُذكر أن شركة طلعت مصطفى كانت أول شركة تصدر صكوكا بالسوق المصرية بعد إصدار قانون الصكوك، بقيمة إجمالية مليارى جنيه لصالح تابعتها الشركة العربية للمشرعات والتطوير العمرانى.

والصكوك هى أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تعطى لحاملها ملكية حصة فى مشروع منجز أو قيد الإنشاء والتطوير أو فى استثمار معيّن.

تُصدر الشركات الصكوك بهدف تمويل مشاريعها، بحيث يتشارك المساهمون مع الشركة الربح والخسارة، إذ يحصلون على نسبة مئوية من الأرباح، تتحدد عند التعاقد، كما يتحملون الخسائر وفقا لتلك النسبة المحددة.