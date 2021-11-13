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عبدالغفار: 40 مليونا و842 ألف مواطن تلقوا لقاح كورونا حتى الآن (فيديو)

26 مليون 771 الف مواطن حصل على الجرعة الأولي من لقاح كورونا ، والجرعة الثانية أكثر من 14 مليون مواطن
محمد مجدي 12:33 ص, الأحد, 14 نوفمبر 21 12:33 ص, الأحد, 14 نوفمبر 21

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أكد الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة ، إنه متبقي 48 ساعة في تطبيق قرار منع دخول المترددين على الجامعات إلا بالحصول على جرعة لقاح كورونا سواء الجرعة الأولى أو الثانية أو سلبي كورونا.

وقال عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر، أنه لا يوجد أي إلزام على من يقوم تحميل تطبيق اطمئن، ويكفي الدخول إلى الحرم الجامعي بالشهادة التي تثبت حصول الشخص على التطعيم.

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وأضاف عبدالغفار أنه نحو 26 مليونا 771 ألف مواطن حصل على الجرعة الأولى من لقاح كورونا, و من حصل على الجرعة الثانية أكثر من 14 مليون مواطن، بإجمالي 40 مليونا و 842 ألف مواطن.

وأشار عبدالغفار إلى أن من لم يتلق التطعيم سيحصل على اللقاح من خلال 350 نقطة داخل الجامعات لتلقي اللقاح سواء كانوا طلاب أو موظفين.

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وأوضح أنه سيتم استلام 22 مليون جرعة جديدة بنهاية نوفمبر الجاري، وأغلبها من لقاح جونسون أند جونسون.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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