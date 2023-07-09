«عبدالغفار» يوجه ببناء مركز ووحدة صحية لساكني «بشاير الخير»

وجه

التأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ببناء مركز ووحدة صحية لساكني منطقة بشاير الخير بالإسكندرية، خلال جولة رافقه فيها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد.

تأتي زيارة وزير الصحة والسكان، في إطار متابعة مؤشرات الأداء وانتظام منظومة العمل، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ضمن حملة «100 يوم صحة»، حيث أشاد الوزير، بمعدلات الآداء منذ انطلاق الحملة، يوم الأحد 25 يونيو 2023.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير أشاد بالتعاون المثمر مع القوات المسلحة ممثلة في المنطقة الشمالية العسكرية، وأجهزة محافظة الإسكندرية، ومديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

وزير الصحة يتفقد سيارات القوافل الطبية والعيادات المتنقلة

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد سيارات القوافل، والعيادات المتنقلة، موجهًا بمدّ عمل القافلة الطبية حتى يوم الخميس المقبل، كما اطلع على خدمات مبادرات رئيس الجمهورية لـ (دعم صحة المرأة، للكشف المبكر عن الأمراض السرطانية، مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع).

وقال «عبدالغفار» إن الوزير، تفقد عيادات القوافل الطبية في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى مبادرات رئيس الجمهورية للصحة العامة، وكذلك مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، موضحًا أن الحملة تستهدف تقديم الفحوصات الطبية والعلاجية والدوائية، لجميع المواطنين في كافة محافظات الجمهورية، ومنها منطقة (بشاير الخير) والمناطق المجاورة.

وزير الصحة خلال الجولة

واستكمل «عبدالغفار» أن الوزير، تابع ندوات التوعية الصحية المخصصة للأطفال، مشيدًا بجهود الفرق الصحية وفرق التوعية، كما اطمأن على التواجد الكامل لكافة الفرق الطبية، بمختلف التخصصات، واطمئن على توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، موجهًا بالبدء في وضع خطة لإنشاء مركز ووحدة صحية لساكني (بشاير الخير)، كما حرص على التحدث مع المواطنين للتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية والعلاجية على الوجه الأكمل، وبالمجان.

أهمية دور فرق التواصل المجتمعي

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير، أكد أهمية دور فرق التواصل المجتمعي، المنوطة بنشر الوعي الصحي، لدى المواطن بأهداف الحملة، وحثهم على الاستفادة بخدماتها، والاطمئنان على أنفسهم، خاصةً الندوات الخاصة بتوعية السيدات، ضمن مبادرة دعم صحة المرأة، موجهًا بالمرور الدوري على السيدات في منازلهن لتقديم التوعية الصحية، كما وجه السيدات الحاضرات بضرورة المتابعة الطبية الدورية، لهن ولأطفالهن.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن إجمالي المنتفعين بالخدمات الطبية لحملة «100 يوم صحة» في المحافظة، بلغ 297 ألفا و300 مواطن، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوعية الصحية لأكثر من 3800 مواطن، بينما شملت الخدمات الوقائية المقدمة، إعدام 827 لتر من المشروبات، و240 كيلو من المواد الغذائية، وسحب 19 عينة لتحليلها في معامل الوزارة، والمرور على 119 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والوقائية، بالإضافة إلى تحرير 173 محضرا للمنشأة المخالفة.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير، اطمأن على نقاط الإسعاف المتواجدة ضمن الحملة، ومدى جاهزيتها، لتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة، مؤكدا أهمية هذا المقر، نظرًا لموقعه الجغرافي وسط المساكن، وقربه من المدارس وأماكن العبادات، حيث وجه بضرورة إعداد تقرير دوري، وعرضه عليه مباشرة بشكل يومي، للمتابعة وتقييم الأداء.