عبدالغفار يفتتح مؤتمرا لتطوير دراسات المرحلة الجامعية في الإعلام

المال ـ خاص:افتتح خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم فعاليات المؤتمر العلمي الذى تنظمه جامعة 6 أكتوبر حول "تطوير دراسات المرحلة الجامعية في كليات ومعاهد وأقسام الإعلام في الجامعات المصرية"، بحضور د. أحمد عطية رئيس الجامعة، ود. سامي عبد العزيز رئيس لجنة قطاع الإعلام بالم

المال ـ خاص:

افتتح خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم فعاليات المؤتمر العلمي الذى تنظمه جامعة 6 أكتوبر حول “تطوير دراسات المرحلة الجامعية في كليات ومعاهد وأقسام الإعلام في الجامعات المصرية”، بحضور د. أحمد عطية رئيس الجامعة، ود. سامي عبد العزيز رئيس لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات، ود. مرعي مدكور عميد كلية الإعلام بالجامعة، ود. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى وأ.محمد حبيب مدير تحرير الأهرام، وعدد من الأساتذة بكليات وأقسام الإعلام، وذلك بمقر الجامعة.

وفى مستهل كلمته أكد الوزير على أهمية دور كليات وأقسام الإعلام بالجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا في إعداد خريجي الإعلام، الذين تحتاج إليهم كافة مؤسساتنا الإعلامية الصحفية والإذاعية والتليفزيونية والإلكترونية، وكذلك دور خريجي الإعلام في ترشيد الأداء المهني للإعلام المصري خلال الفترة القادمة.

وأشار الوزير إلى أهمية تطوير سياسات القبول بكليات الإعلام بحيث تتميز بالانضباط والشفافية والحيادية، مشددًا على أهمية تفعيل دور لجنة قطاع الإعلام فى هذا الأمر، لافتا إلى أهمية اختيار المناهج بما يتماشى مع النظم العالمية، وإعادة تأهيل معامل الكليات بما يتوافق مع متطلبات العصر.

وأوضح أن التحديات الراهنة التي يمر بها المجتمع المصري، والتحديات التي تفرضها بيئة الإعلام على المستوى الإقليمي والدولي تفرض أن يتناول أساتذة وخبراء الإعلام في مصر عددًا من القضايا والموضوعات بالدراسة؛ بهدف تطوير مضامين وأساليب تدريس الإعلام في مصر، وتشمل، بحث تطوير لوائح كليات وأقسام الإعلام بما يمكنها من الاستجابة للتطورات الحالية التي تشهدها الساحة الإعلامية، وآليات تطوير مهارات دارسي الإعلام بكافة أقسام وكليات الإعلام بما يسهم في تطوير الأداء المهني لمؤسساتنا الإعلامية.

كما تتضمت القضايا تطوير أساليب القبول بكليات وأقسام الإعلام بما يضمن اختيار الطلاب المناسبين للالتحاق بالتخصص الإعلامي، وتطوير أساليب تقييم طلاب الإعلام في المستويات الدراسية المختلفة؛ لضمان تركيز طلابنا على اكتساب المهارات العملية، وتوظيف مشروعات تخرج طلاب وأقسام كليات الإعلام لخدمة قضايا التنمية المستدامة في المجتمع المصري كترشيد المياه، بما يفعل من دور الجامعات المصرية في المشاركة المجتمعية.

وتشمل الموضوعات تفعيل المشاركة والتعاون مع الجامعات الأجنبية ذات المكانة في دراسات الإعلام؛ كي نعظم الاستفادة من خبرة هذه الجامعات في تدريس الإعلام وتطوير المناهج، استضافة أساتذة الإعلام ذوي المكانة المرموقة عالميًّا في علوم الاتصال والإعلام؛ لتقديم بعض المحاضرات لطلاب الإعلام، فضلا عن تفعيل مشاركة كليات وأقسام الإعلام في الفعاليات والمهرجانات المحلية والإقليمية والدولية.

ومن جانبه أكد د. أحمد عطية رئيس الجامعة على أهمية هذا المؤتمر العلمى، موضحا أنه سينتهي إلى عدد من التوصيات المهمة لتطوير دراسات الإعلام.

وأكد د. سامى عبد العزيز على أهمية تطبيق اختبارات لقبول الطلاب فى كليات وأقسام الإعلام بالجامعات، داعيًا عمداء كليات الإعلام ورؤساء أقسام الإعلام بحضور مناقشات لجنة قطاع الإعلام من أجل تطوير هذا القطاع الحيوى.