عبدالغفار يفتتح أعمال تطوير معهد إعداد القادة

جهاد سالمافتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذ قليل معهد إعداد القادة بحلوان بعد انتهاء عملية التطوير وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وابو بكر الجندي وزير التنمية المحلية وعدد من قيادات وزارة الداخلية ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة.وقال الوزير إ

جهاد سالم



افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذ قليل معهد إعداد القادة بحلوان بعد انتهاء عملية التطوير وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وابو بكر الجندي وزير التنمية المحلية وعدد من قيادات وزارة الداخلية ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة.

وقال الوزير إن المعهد بات مؤهلا لاستقبال الطلاب من جميع الجامعات والمعاهد العامة والخاصة لاقامة انشطة طلابية وثقافية فضلا عن تنظيم لقاءات عدة مع المسؤلين الحكومين للتوعية بمجريات الامور في البلاد وبهدف القضاء علي الارهاب والحد من استقطاب الجماعات المتطرفة للطلاب.



وأشار عبد الغفار إلى أنه تم وضع تصور لخطة تدريبية للطلاب حتي شهر سبتمبر القادم وتخطط الوزارة لاقامة تدريبات لاعضاء هيئة التدريس خلال الاجازات الصيفية وفترات الامتحانات ليتسع المعهد للطلاب والمدرسين.

وقال عبد الغفار إن الوزارة تخطط لوضع خطط سنوية للتدريبات التي يشهدها المعهد.