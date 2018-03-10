عبدالغفار يعتمد تجديد تعيين قيادات إدارية بـ4 جامعات

المال - خاصاعتمد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم السبت، قرارات تجديد تعيين عددًا من القيادات الإدارية بجامعات المنصورة وكفر الشيخ وبنها والإسكندرية.وشملت القرارات بجامعة المنصورة، كل من محمد عبد السلام كيوان أمينًا عامًا لمركز الكلى والمسالك البولية، ومحمد أحمد

المال – خاص

اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم السبت، قرارات تجديد تعيين عددًا من القيادات الإدارية بجامعات المنصورة وكفر الشيخ وبنها والإسكندرية.

وشملت القرارات بجامعة المنصورة، كل من محمد عبد السلام كيوان أمينًا عامًا لمركز الكلى والمسالك البولية، ومحمد أحمد المصيلحى أمينًا لكلية الصيدلة، محمد هشام مصطفى أمينًا لكلية التجارة.

وبجامعة بنها، كل من جلال عبد العظيم البنهاوى مديرًا عامًا للدراسات العليا والبحوث، مصبح عبد الله مصطفى مديرًا عامًا لرعاية الشباب، وسامية عبد الحميد مديرًا عامًا للحسابات والموازنة.

واعتمد الوزير قرارًا بتجديد تعيين عوض منصور مديراً عامًا للعلاقات العلمية والثقافية بجامعة كفر الشيخ، وهالة محمد عبد العزيز مديرًا عامًا للعلاقات الثقافية بجامعة الإسكندرية.

