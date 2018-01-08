عبدالغفار يطالب بإنتاج فيلم ثلاثي الأبعاد عن حرب أكتوبر

جهاد سالم طالب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من أكاديمية البحث العلمي بالتوسع في إنتاج الأفلام ثلاثية الأبعاد لتتناول التاريخ المعاصر مثل حرب أكتوبر وقناة السويس وغيرها. قال الوزير إنه ليس من الضروري أن يكون البحث العلمي في مجالات الصواريخ، حيث إنه من الممكن أن تؤثر ال

جهاد سالم

طالب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من أكاديمية البحث العلمي بالتوسع في إنتاج الأفلام ثلاثية الأبعاد لتتناول التاريخ المعاصر مثل حرب أكتوبر وقناة السويس وغيرها.

قال الوزير إنه ليس من الضروري أن يكون البحث العلمي في مجالات الصواريخ، حيث إنه من الممكن أن تؤثر الافكار الصغيرة في العالم.

وأضاف الوزير خلال احتفالية أكاديمية البحث العلمي بالعرض الخاص لمسلسل الأطفال ثلاثي الأبعاد نور وبوابة التاريخ الذي تنتجه الأكاديمية بالتعاون مع مؤسسة الأزهر، مشيرا إلى أن صناعة الرسوم المتحركة في مصر متطورة ومن الممكن تصديرها للعالم.

ولفت إلى أن دخول الوزارة في مجال الرسوم المتحركة يأتي انطلاقا من إيمانها بمخاطبة العقول استنادا للآليات التكنولوجية الحديثة.