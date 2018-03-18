عبدالغفار يصدر قرارات وزارية بالمعاهد الصناعية والهندسية

المال - خاصأصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عدة قرارات وزارية بالمعاهد الصناعية والهندسية، اليوم الأحد، وتشمل إعارت الدكتور عزت عبد المنعم مرغني إبراهيم عميدًا للمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالأقصر، وتجديد ندب الدكتور أحمد زكي بدر ندبًا كليًا للإشراف على أكاديم

المال – خاص

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عدة قرارات وزارية بالمعاهد الصناعية والهندسية، اليوم الأحد، وتشمل إعارت الدكتور عزت عبد المنعم مرغني إبراهيم عميدًا للمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالأقصر، وتجديد ندب الدكتور أحمد زكي بدر ندبًا كليًا للإشراف على أكاديمية أخبار اليوم بمدينة السادس من أكتوبر، وتجديد إعارة الدكتور علم الدين محمد بسطويسي عميدًا للمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

وفيما يتعلق بتعيينات أعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاونة بالمعاهد الصناعية والهندسية، وأصدر الوزير قرارات بتعيين 11 وكيلًا، و10 أستاذة، و15 أستاذاً مساعداً، و58 مدرسًا، و30 مدرسًا مساعدًا، و65 معيدًا.