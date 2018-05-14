عبدالغفار يشهد حفل تخريج طلاب الدراسات العليا بالجامعة المصرية اليابانية

المال - خاصشهد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس فعاليات حفل تخريج الدفعة الثالثة عشر للطلاب الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بحضور سفير اليابان بالقاهرة تاكيهيرو كاجاو، ونوريكو سوزوكي نائب رئيس هيئة التعاون



المال – خاص

شهد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس فعاليات حفل تخريج الدفعة الثالثة عشر للطلاب الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بحضور سفير اليابان بالقاهرة تاكيهيرو كاجاو، ونوريكو سوزوكي نائب رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، ود. أحمد الجوهري رئيس الجامعة، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وخلال كلمته وجه الوزير التهنئة للخريجين وأسرة الجامعة وكلياتها من الأساتذة والعاملين، على كل ما قدموا من رعاية أكاديمية واجتماعية لطلابهم، مؤكدا على الدور الهام للدولة في إرسال بعثات علمية حتى يشعر الطالب المصري بأهمية الدولة في تنمية قدرته العلمية.

وأشار د. خالد عبد الغفار إلى أن الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب الدراسات العليا بالجامعة المصرية اليابانية في مختلف مجالات الهندسة جاء بعد أن نالوا جرعة متميزة من التأهيل العلمي والتدريبي تجعلهم أكثر مناسبة لاحتياجات سوق العمل والإنتاج، ومواكبة للمتغيرات العلمية والتكنولوجية في تخصصاته.

وأوضح الوزير أن العدد الحالي للطلاب المزمع تخرجهم في الفترة القادمة وعددهم 89 طالبًا والأعداد المتوقع قبولها في السنوات القادمة سيكون له انعكاساته الإيجابية على منظومة التعليم والعلوم والتكنولوجيا في بلادنا، وخصوصًا في هذه المرحلة المهمة التي تتحرك فيها مصر بخطى متسارعة على طريق التنمية والبناء في إطار رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة فى إطار خطة الدولة 2030.

وأشار إلى الزيادة في أعداد طلاب وخريجي الجامعة المصرية اليابانية هو شهادة نجاح لهذه التجربة المتميزة للتعاون المصري الياباني في العلوم والتكنولوجيا، وانعكاس لحجم الثقة في هذا التعاون سواء من الجانب المصري ممثلاً في المؤسسات الأكاديمية التي توفد أبناءها للدراسة في الجامعة المصرية اليابانية أو الطلاب أنفسهم الذين يقبلون على الدراسة فيها أو من الجانب الياباني الذي لمس حجم الجدية والنجاح الذي تحققه التجربة يومًا بعد يوم بفضل الرعاية المشتركة للتجربة من عدد كبير من مؤسسات الدولة والمجتمع في مصر واليابان.

من جانبه، أعرب السفير تاكيهيرو كاجاو عن سعادته بتخريج دفعه جديدة من طلاب الجامعة، مؤكدا ان الجامعة حققت انجازات علمية متميزة وأصبحت مؤسسة علمية ذات ثقل ليس في مصر فقط بل في أفريقيا والشرق الأوسط حيث يدرس في الجامعة العديد من دول افريقيا مثل نيجيريا وكينيا.

وأشاد د. أحمد الجوهري بالدور الذي تلعبه هيئة الجايكا في دعم الجامعة للوصول إلى أعلى مستوى بمعايير الجودة التعليمية في العالم، ودعا الخريجين إلى البقاء على إطلاع دائم مع كل ما هو جديد في مجال تخصصهم عالميا، والعمل على تطوير المهارات العلمية والتطبيقية لديهم لضمان تحقيق الريادة في مجال تخصصهم.

وفي ختام اللقاء قام د.خالد عبد الغفار بتكريم الطلاب الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه.