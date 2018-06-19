عبدالغفار يستقبل وفدًا من كبرى الجامعات البريطانية لبحث الشراكة

المال - خاص يستقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفدًا رفيع المستوى من كبرى الجامعات البريطانية، لبحث أوجه التعاون المشترك بين مصر وبريطانيا في مجال التعليم العالي، خلال زيارة الوفد لمصر في الفترة من 24-28 يونيو الجاري. ويضم الوفد البريطاني كبار مسئولي العلاقات الدولي

المال – خاص

يستقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفدًا رفيع المستوى من كبرى الجامعات البريطانية، لبحث أوجه التعاون المشترك بين مصر وبريطانيا في مجال التعليم العالي، خلال زيارة الوفد لمصر في الفترة من 24-28 يونيو الجاري.

ويضم الوفد البريطاني كبار مسئولي العلاقات الدولية والشراكة العالمية في مجال التعليم العالي بعدد من الجامعات البريطانية، منها جامعات: (كوفنتري، الملكة مرجريت بأدنبره، بورتسماوث، شرق أنجليا، ليفربول، ليشستر، كاردييف ميتروبوليتان، هيرتفوردشير، مانشستر متروبوليتان).

وتهدف هذه الزيارة إلى التعرف عن قرب على التجربة المصرية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، والاطلاع على أهم حوافز ومقومات الاستثمار في مجال التعليم العالي في مصر، وتوسيع الشراكة بين البلدين في هذا المجال، وفتح فروع لجامعات بريطانية في العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يعقد عبد الغفار اجتماعا صباح الأحد 24 يونيو مع الوفد البريطاني، بمقر المجلس الأعلى للجامعات، بحضور جون كاسن السفير البريطانى، واليثيا بليجفلاور مستشار التعليم في السفارة البريطانية، وسحر خميس مديرة البرامج بالسفارة البريطانية، وأحمد خورشيد المستشار التجاري للسفارة البريطانية.

ويحضر الاجتماع من الجانب المصري كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع العلاقات الثقافية وعادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة ومحمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات الدولية ومحمد الطيب معاون الوزير للشئون الفنية.

ويناقش الاجتماع أوضاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، والتعرف على الخطط المستقبلية للحكومة المصرية لبناء وتطوير مؤسسات التعليم العالي في ظل رؤية 2030، والدور الذي يمكن أن تسهم به الجامعات البريطانية في دعم التعليم العالي في مصر، وكذلك التعرف على التسهيلات الإدارية والتشريعات الجديدة التي أقرتها الحكومة المصرية في إطار تفعيل الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي العالمية، وتحقيق هدف الوصول لأفضل الجامعات العالمية للتعاون مع مصر.

وتشمل الزيارة توقيع مذكرة تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة ليفربول البريطانية برعاية رئيس مجلس الوزراء.

وتشهد الزيارة عقد مؤتمر صحفي بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوفد البريطاني لاستعراض أهم نتائج الزيارة المهمة لمصر وآثارها على التعاون بين مصر وبريطانيا في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

ويعقد بالمجلس الأعلى للجامعات اجتماعًا مع الوفد البريطاني، بحضور يوسف راشد أمين المجلس، ومحمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس وماجد نجم رئيس جامعة حلوان ومحمد قناوي رئيس جامعة المنصورة وممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، للتعرف على دور المجلس في منظومة التعليم العالي بمصر ومسؤولياته، وبحث فرص عقد اتفاقات التحالف والتوءمة بين الجامعات البريطانية والجامعات الحكومية المصرية، وتقدم يوهانسن عيد رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد، عرضاً حول متطلبات ضمان الجودة في التعليم العالي بمصر، ودعم علاقات التعاون المشترك في إطار الرؤية المستقبلية لخطط عمل الهيئة في مصر.

وتشمل أجندة الوفد البريطاني القيام بعدة زيارات ميدانية لعدد من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في مصر للتعرف على واقع التعليم العالى، وعقد لقاءات مع القيادات الجامعية بكل منها لبحث النموذج التعليمي الذي تقدمه، وأولوياتها التعليمية من حيث البرامج الدراسية التي تقدمها، ومناقشة فرص التعاون المشترك بينها وبين الجامعات البريطانية.