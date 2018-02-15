عبدالغفار يتفقد أعمال تطوير المقر الإدارى للتعليم العالي

المال - خاصزار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الخميس، المقر الإدارى لوزارة التعليم العالى بمدينة نصر، تفقد خلالها الإدارات التابعة للوزارة لمتابعة سير العمل بها.والتقى الوزير بموظفي الإدارات المختلفة، وتفقد العمل بإدارة استخراج الشهادات والتقى بعدد من الطلاب واس

المال – خاص

زار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الخميس، المقر الإدارى لوزارة التعليم العالى بمدينة نصر، تفقد خلالها الإدارات التابعة للوزارة لمتابعة سير العمل بها.

والتقى الوزير بموظفي الإدارات المختلفة، وتفقد العمل بإدارة استخراج الشهادات والتقى بعدد من الطلاب واستمع لتقييمهم لمستوى الخدمة المقدمة لهم.

ووجه عبد الغفار بتطوير العمل بمقر الوزارة وتحديثه والتوسع فى نظام الأرشيف الإلكترونى الذى بدأته الوزارة، مطالبًا بإنهاء نظام التعامل الورقى بقدر المستطاع، وتسهيل الخدمات التى تقدمها الوزارة سواء للطلاب المصريين والوافدين، وأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد والجامعات.

وتابع الوزير تطورات العمل بمشروع تخصيص مقر دائم ومجهز للطلاب الوافدين، وتطوير مركز تعليم اللغة العربية للوافدين التابع للوزارة، واستمع لشرح تفصيلى من المهندس المختص وتطوير 3 أدوار بالمبنى 7، لتضم قاعات حديثة ومجهزة مخصصة لاستقبال ورعاية الطلاب الوافدين، وتطوير مركز اللغة العربية ليضم 8 قاعات دراسية بسعة 25 طالبًا، ومعمل صوتيات ومكتبة.

وشدد الوزير على مراعاة الدقة فى التنفيذ وعمل التجهيزات التكنولوجية اللازمة لتسهيل العمل بالمركز الذى يستقبل 100 من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات يوميًا لتعليمهم اللغة العربية.

وأكد على بدء خطة تطوير المبنى اعتبارًا من الأسبوع المقبل، ومراعاة الجوانب الفنية و الجمالية فى التصميم، وتطوير المبنى بأعلى مستوى، مع مراعاة انتهائه فى الموعد المحدد له خلال شهر يونيو المقبل.

وخلال جولته تلقى الوزير الدعوة من العاملين بالمركز لحضور حفل تسليم الشهادات لطلاب المركز.

رافق الوزير خلال جولته محمد محمود رئيس قطاع التنمية والخدمات، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، وهشام الوكيل مدير عام الإدارة العامة لشئون المعاهد وصندوق دعم المعاهد، وخيرى حسين مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، وعدد من مديرى الإدارات بالوزارة، والمهندس مجدى وديع نائب رئيس شركة البحر الأحمر المسئولة عن تطوير المبنى.