عبدالغفار يبحث مع نظرائه الأفارقة دعم التعاون بالبحث العلمي

جهاد سالم

عقد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عدة اجتماعات على هامش المنتدى الإفريقى الثالث للعلوم والتكنولوجيا مع عدد من وزراء التعليم العالى الأفارقة، لبحث دعم التعاون بين مصر والدول الإفريقية فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا.





واجتمع الوزير مع د. يين أورالام توت وزير التعليم العالى بدولة جنوب السودان، لمناقشة التحضير لبروتوكول تفاهم لدعم العلاقات بين مصر وجنوب السودان فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، وتقديم مزيد من الدعم لطلاب جنوب السودان أثناء دراستهم بالجامعات المصرية، ومتابعة تطورات إنشاء فرع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان.





كما التقى د. عبدالغفار وسيدى سالم محمد وزير التعليم العالى الموريتانى لبحث التعاون بين مصر وموريتانيا فى مجال المصايد والثروة السمكية وهندسة بناء السفن، وعقد اتفاقيات شراكة بين الهيئات البحثية المصرية ونظيرتها الموريتانية فى هذا المجال، وكذلك التعاون بين الجامعات المصرية والموريتانية فى تدريس المناهج التى تختص بالثروة السمكية وعلوم البحار، وزراعة الأرز، والاستفادة من الخبرة المصرية فى تدريس المناهج الطبية، ودعم وتدريب أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب الموريتانية.





وأشار د. عبد الغفار لاتفاقات التعاون القائمة بالفعل بين جامعتى المنصورة ونواكشوط فى هذا المجال، كما بحث الوزيرين سبل الاستفادة من جهود العلماء الأفارقة بالخارج لدعم التنمية بالقارة، وناقشا مقترحا بالتحضير لمؤتمر للعلماء الأفارقة المهاجرين يعقد بمصر خلال الفترة القادمة، وكذلك تنمية الوعى حول براءات الاختراع ودورها فى دعم الصناعات الوطنية بالدول الإفريقية، وأكد الوزير على استعداد مصر لاستضافة مقر مكتب براءات الاختراع الإفريقى المقرر إنشائه من قبل الاتحاد الإفريقى.





كما عقد د. عبدالغفار اجتماعا مع د. نكاندو ليو وزيرة التعليم العالى بدولة زامبيا، بحث معها دعم التعاون بين مصر وزامبيا فى مجال التعليم العالى، كما طلبت الوزيرة الزامبية الاطلاع على تجربة إنشاء الجامعة اليابانية فى مصر للاستفادة منها، وكذلك الاستفادة من تجربة مصر فى التوسع فى إنشاء الجامعات الخاصة، وقدم الوزير الدعوة للوزيرة والوفد الزامبى لزيارة الجامعة اليابانية ووادى السليكون، كما تناول اللقاء التعاون بين مصر وزامبيا فى مجال تدريس الطاقة الذرية وإنشاء معمل للطاقة الذرية بزامبيا.





وعقد د. خالد عبدالغفار اجتماعا مع د. ميرى تيونيان وزير التعليم العالى السنغالي، بحث الطرفان خلاله الدور الذى يمكن أن تقوم به مصر لمساعدة السنغال فى إنشاء جامعات باللغة العربية من خلال تقديم الدعم الفنى والأكاديمى والمساعدة فى رسم المناهج وإيفاد أعضاء هيئة تدريس مصريين للتدريس بالسنغال.





وأكد الوزير السنغالى على عمق العلاقات التى تربط بين البلدين وعلى حرص السنغال لاحتذاء النموذج المصرى فى بناء نظام جامعاتها الجديد، وأكد د. عبد الغفار على ترحيب مصر بتقديم الدعم اللازم للجانب السنغالى، كما بحث اللقاء تقديم التسهيلات اللازمة للطلاب السنغاليين الدارسين بمصر، والتركيز على دعم الطلاب المتميزين علميا، وناقش د. عبد الغفار مع الوزير السنغالى المقترح المصرى بإنشاء وكالة فضاء إفريقية، لخدمة أغراض البحث العلمى والاتصالات بالقارة وسبل تدريب الطلاب الأفارقة فى مجالات علوم الفصاء.





وعقد د. عبدالغفار اجتماعا مع د. ميبيكاى ستيف وزير التعليم العالى بدولة الكونغو الديمقراطية بحث خلاله تقديم المساعدة للجانب الكونغولى فى دعم تدريس العلوم الطبيعية (الرياضيات والكيمياء والأحياء والفيزياء والعلوم الحديثة).





وأشار الوزير لاهتمام مصر بتدريس العلوم فى مرحلة التعليم قبل الجامعى لتأهيل الطلاب الراغبين بمواصلة دراساتهم فى هذا المجال بالمرحلة الجامعية، كما أشار لتجربة جامعة الطفل التى طبقتها أكاديمية البحث العلمى، واستعرض الوزير تجربة مصر فى دعم مشاركة القطاع الخاص فى إنشاء الجامعات وكيفية الاستفادة منها فى النهوض بالمنظومة التعليمية فى الكونغو.





واستقبل الوزير بالين مدير عام مؤسسة الابتكارات الإفريقية وبحث معها استضافة مصر للجائزة المقدمة من المؤسسة خلال عام 2019.





من جانب آخر أشاد الوزراء بتنظيم المنتدى وبحسن الاستقبال والضيافة المصرية، وبالمناقشات الثرية التى تضمنتها جلسات المنتدى.





حضر الاجتماعات د. عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمى، ود. هانى الشيمى مستشار الوزير للشئون الإفريقية.