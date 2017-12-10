عبدالغفار يبحث توفير مقر دائم لجامعة سنجور بالإسكندرية

المال - خاص التقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ظهر اليوم الأحد مع مجلس إدارة جامعة سنجور، بحضور الدكتور هانى هلال رئيس مجلس إدارة الجامعة، والدكتور تييرى فردل المدير التنفيذى للجامعة، وممثلى الدول الأفريقية، والدول المانحة، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر الوزارة. وخلال

المال – خاص

التقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ظهر اليوم الأحد مع مجلس إدارة جامعة سنجور، بحضور الدكتور هانى هلال رئيس مجلس إدارة الجامعة، والدكتور تييرى فردل المدير التنفيذى للجامعة، وممثلى الدول الأفريقية، والدول المانحة، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر الوزارة.

وخلال اللقاء بحث الوزير مع أعضاء مجلس الإدارة توفير المقر الدائم لجامعة سنجور بالإسكندرية، والمدينة الجامعية للطلبة، واستعراض بعض المقترحات من جانب الأعضاء في هذا الشأن

ووعد عبد الغفار بعرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء لدراسة تلك الاقتراحات لاتخاذ اللازم. كما تم مناقشة دور جامعة سنجور في تحقيق التنمية الأفريقية من خلال إعداد الكوادر المتميزة.

وأشار عبد الغفار إلى مشاركة 6 رؤساء أفارقة في قمة الكوميسا (مؤتمر أفريقيا 2017) والذي عقد خلال الفترة من 7-9 ديسمبر الجارى بشرم الشيخ

وأوضح أن اليوم الأول للقمة تناول التباحث حول الاستثمار وريادة الأعمال في أفريقيا، وآليات إعداد الخريجين وتنمية قدراتهم في القارة، وضرورة تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول الأفريقية، مؤكدًا دور جامعة سنجور في تقوية الأواصر والصلات بين مصر والدول الأفريقية، فضلًا عن الدور المحورى الذي تقوم به في إعداد كوادر متميزة تعمل على تنمية أفريقيا في المستقبل.

وأكد الوزير حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على تفعيل المزيد من التعاون مع الوكالة الفرانكوفونية في مصر، مشيرًا إلى زيارة الرئيس السيسي لفرنسا خلال شهر أكتوبر الماضى ولقائه مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون؛ لبحث آليات التعاون بين الجانبين، وخاصة تعزيز التعاون الثقافى والتعليمى والفرانكوفونى والجامعى والعلمى بين مصر وفرنسا، وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية والفرنسية.

وفى ختام اللقاء وجه الأعضاء الشكر للوزير على اهتمامه بجامعة سنجور والذي يعكس حرص مصر على دعم أفريقيا وخاصة في مجال التعليم وإعداد الخريجين المتميزين للمساهمة في النهوض بأفريقيا وتنميتها.

جدير بالذكر أن جامعة سنجور بالإسكندرية أنشئت عام 1989، وهى جامعة فرانكفونية أُسِّست باتفاقية بين الوكالة الفرانكفونية ومصر؛ بهدف تأهيل الكوادر الوطنية الأفريقية على مستوى متميز ليكونوا روادًا للتنمية في الدول الأفريقية، وتمنح الجامعة درجة الماجستير في التنمية في أحد المجالات الآتية: الصحة، والبيئة، والتراث الثقافى، والإدارة، والتعليم.

كما تستقبل الجامعة سنويًا نحو 200 طالب من كافة الدول الأفريقية المتحدثة باللغة الفرنسية، وكذلك بعض الدول الأوروبية والآسيوية، وبلغ عدد خريجى الجامعة منذ إنشائها حتى العام الماضى 2016 /2017 1888 خريجًا.