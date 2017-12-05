عبدالغفار يبحث تحقيق الشراكة مع جامعات التشيك

المال - خاص: استقبل د.خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس، فيرونيكا كوخينيوفا سفيرة جمهورية التشيك بالقاهرة بمقر الوزارة. وأكد الوزير في بداية اللقاء عمق علاقات التعاون التى تربط مصر والتشيك، خاصة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، لافتًا إلى ضرورة الاستمرار فى ت



المال – خاص:

استقبل د.خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس، فيرونيكا كوخينيوفا سفيرة جمهورية التشيك بالقاهرة بمقر الوزارة.

وأكد الوزير في بداية اللقاء عمق علاقات التعاون التى تربط مصر والتشيك، خاصة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، لافتًا إلى ضرورة الاستمرار فى تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين مصر والتشيك في إطار البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي والتعليمي والعلمي القائم بين البلدين في التخصصات الهندسية والعلوم الأساسية والفيزياء النظرية والتطبيقية ودراسة اللغة التشيكية وآدابها، مشيراً إلى أهمية تنظيم لقاءات بين الجانبين لمراجعة وتحديد الاحتياجات وتفعيل البرامج ذات الاهتمام المشترك.

و بحث اللقاء سبل تحقيق الشراكة بين الجامعات المصرية والتشيكية، وزيادة المنح الدراسية، والتبادل العلمي والثقافي، والاستفادة من الخبرات المشتركة في تطوير التعليم الفني والتقني وإنشاء الكليات التكنولوجية.

من جانبها، أكدت سفيرة جمهورية التشيك، حرص بلادها على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر، واصفة العلاقات بين البلدين بالممتازة على جميع المستويات، معربة عن سعادتها بوجود أول قسم لدراسة اللغة التشيكية على مستوى قارة أفريقيا بجامعة عين شمس.

