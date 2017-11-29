عبدالغفار يبحث آليات تطوير معاهد الخدمة الاجتماعية

المال - خاصعقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول مع لجنة قطاع معاهد الخدمة الاجتماعية التابعة للتعليم العالى، بحضور الدكتور محمد غنيم رئيس اللجنة، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، وعددًا من عمداء المعاهد، لمناقشة أوضاعها وبحث آليات تطو

المال – خاص

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول مع لجنة قطاع معاهد الخدمة الاجتماعية التابعة للتعليم العالى، بحضور الدكتور محمد غنيم رئيس اللجنة، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، وعددًا من عمداء المعاهد، لمناقشة أوضاعها وبحث آليات تطويرها خلال الفترة المقبلة.

فى بداية اللقاء، أكد الوزير على أهمية قطاع معاهد الخدمة الإجتماعية ودور الخريج الذى تقدمه للمجتمع فى تنمية الوعى والثقافة العامة للشباب والأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع بمثابة دفعة لقطاع معاهد الخدمة الاجتماعية لحثها على التطوير والتحديث فى كافة نواحى البنية التحتية للمعاهد والمناهج وتكنولوجيا وسائل التعليم المستخدمة بها، مشيدًا بتعديل اللائحة الدراسية لمعاهد الخدمة الاجتماعية مؤخرًا.

وخلال الاجتماع، طالب عبد الغفار عمداء المعاهد ولجنة القطاع بوضع مؤشرات أداء للتقييم السنوى لعملية التطوير، مشددًا على تطبيق القوانين واللوائح التى تضمن حسن انتظام العملية الدراسية بها بكل حسم.

ووجه الوزير عمداء المعاهد لتفعيل الدور المجتمعى الذى يمكن أن تقوم به معاهد الخدمة الإجتماعية بطلابها وأعضاء هيئة التدريس بها من خلال عقد المؤتمرات والندوات التثقيفية بالمحافظات المختلفة، بهدف نشر الوعى حول القضايا والمشاكل التى تواجهها الدولة فى المرحلة الحالية.

وفي ختام الاجتماع تم استعراض تقريرًا حول معاهد الخدمة الإجتماعية التابعة للوزارة، ويبلغ عدد المعاهد 17، بواقع 12 معهد عالى و5 متوسطة، ويبلغ عدد الطلاب الملتحقين بها 57035 ألف طالبًا، ويعمل بها 325 عضو هيئة تدريس.