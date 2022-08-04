«عبدالغفار» و«شوقي» يناقشان المؤشرات الأولية لنتائج الثانوية العامة 2022

ناقش وزيرا التعليم و التعليم العالي المؤشرات الأولية لنتائج الثانوية العامة 2022.

وزيرا التعليم والتعليم العالي يناقشان المؤشرات الأولية لنتائج الثانوية العامة 2022

جاء ذلك خلال اجتماع د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس.

وناقش الوزيران استعدادات وزارة التعليم العالي لبدء تنسيق الجامعات والمعاهد، وكذلك فرص التعليم العالي المُتاحة هذا العام لخريجي شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) والشهادات الفنية.

كما ناقش الوزيران الترتيبات للتنسيق بين تخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية والجامعات التكنولوجية الجديدة كى تشكل مسارا أكاديميا واضحا ومتناسبا مع احتياجات سوق العمل.

وتناول الجانبان استعدادات وزارة التعليم العالي لبدء تنسيق الجامعات والمعاهد، و التنسيق بين مدارس التكنولوجيا التطبيقية والجامعات التكنولوجية الجديدة.

وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن اجتماع الوزيرين ناقش أيضا التخصصات العلمية الجديدة التي تُتيحها الجامعات القائمة.

وكذلك الجامعات الجديدة، والتي ستدخل التنسيق لأول مرة خلال العام الدراسي 2022/2023.

التعليم العالي : انضمام 7 جامعات تكنولوجية جديدة و12 أهلية

و أضاف المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي أوضح أن منظومة التعليم العالي ستشهد خلال العام الدراسي الجديد، انضمام 7 جامعات تكنولوجية جديدة.

وهي ، جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية – جامعة برج العرب التكنولوجية – جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية – جامعة طيبة التكنولوجية.

وكذلك جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية – جامعة سمنود التكنولوجية – جامعة مصر الدولية التكنولوجية).

كما ستنضم للمنظومة أيضًا 12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكوميةوهي جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.بالإضافة جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة قنا الأهلية ،وجامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

فضلا عن البرامج العلمية الجديدة التي تم استحداثها بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى مناقشة آليات تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى زيادة التحاق خريجي الثانوية العامة والشهادات المعادلة بالتخصصات العلمية التي تحتاجها مؤسسات الدولة خلال الفترة القادمة.

كما ناقش الوزيران تأهيل الطلاب لإيجاد فرص عمل في تخصصاتهم عقب تخرجهم من الجامعات.

وتشجيعهم على الالتحاق بالتخصصات التي تُلبي احتياجات سوق العمل المُستقبلي محليًا وإقليميًا ودوليًا.