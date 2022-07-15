«عبدالغفار»: لم يتم تخصيص مستشفيات عزل كورونا ولا يوجد سبب يستدعي ذلك

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة أن مصر تشهد حاليًا زيادة في الإصابات بفيروس كورونا في الموجة الحالية.

وأضاف “عبد الغفار” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر أنه لم يتم تخصيص مستشفيات عزل كورونا، ولا سبب يستدعي ذلك.

وتابع “عبد الغفار” أن المنشور المتداول بشأن تخصيص عدد من المستشفيات الحكومية كعزل كامل هو غير صحيح، ولا يوجد أي قرارات بهذا الشأن.

ولفت القائم بأعمال وزير الصحة إلى أن متوسط حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا من 4 إلى 5 وذلك على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أنه تم البدء في التطعيم للجرعة الرابعة من كورونا لمن حصل على الجرعات الثلاث.

وقال عبد الغفار إن متحور اوميكرون هو السائد في العالم و مصر أيضا، وهناك أنواع جديدة منه ظهرت في العالم ومن بينها مصر .