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عبدالغفار: لا مكان في الجامعات الحكومية للطلاب العائدين من أوكرانيا

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد الطلاب المصريين في اوكرانيا يصل إلى 3220 طالب منهم نسبة 95٪ يدرسون في كليات طب بشري و الاسنان و الصيدلية ، قائلا سيتم عودتهم الي الكليات المماثلة لدراستهم في…

محمد مجدي 9:49 م, السبت, 12 مارس 22 9:49 م, السبت, 12 مارس 22

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أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد الطلاب المصريين في اوكرانيا يصل إلى 3220 طالب منهم نسبة 95٪ يدرسون في كليات طب بشري و الاسنان و الصيدلية ، قائلا سيتم عودتهم الي الكليات المماثلة لدراستهم في مصر .

و قال عبدالغفار خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أنه لا مكان في الجامعات الحكومية للطلاب العائدين من أوكرانيا ، و سيتم توزيعهم على الجامعات الأهلية و الخاصة.

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و أضاف عبدالغفار انه يجب أن يقدم الطالب اوراق ثبوتية تؤكد أنه كان يدرس في الجامعات الأوكرانية ، كما أنه تم إصدار قائمة بالجامعات الأوكرانية المعتمدة لدي مصر .

و تابع عبدالغفار إنه تم عمل عدد من الضوابط الخاصة للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا وذلك من خلال اختبارات دراسية في الجامعات الحكومية، كما بعض الطلاب الدارسين في اوكرانيا مجموعهم في الثانوية العامة 55٪ .

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و أشار عبدالغفار الي أن مصر لديها اعداد كبيرة من الطلاب الوافدين من الدول العربية و الأجنبية للدراسة في الجامعات المصرية .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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