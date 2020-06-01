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عبدالغفار: رفع عدد المستشفيات الجامعية التي تستقبل مرضى كورونا إلى 16 معظمها بالقاهرة

نسب الإشغال تأتي في نطاق المتوسط
أحمد صبري 8:07 م, الأثنين, 1 يونيو 20 8:07 م, الأثنين, 1 يونيو 20

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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة رفعت عدد المستشفيات التي تستقبل المواطنين المصابين بفيروس كورونا إلى 16 مستشفى من إجمالي 113 مستشفى جامعي تتبع التعليم العالي.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن معظم المستشفيات التى دخلت في تقديم تلك الخدمات معظمها في نطاق القاهرة، لارتفاع عدد الإصابات في المحافظة، مثل مستشفى الزهراء، والأزهر التخصصي، ومستشفى الطوارئ القديم لعين شمس، ومستشفى الباطنة، إضافة للقصر العيني الفرنساوي.

وأكد عبدالغفار أن مستشفيات الحكومة تستقبل الحالات المصابة؛ حيث إن نسب الإشغال تأتي في نطاق المتوسط، حيث تم زيادة عدد المستشفيات التى تستقبل الحالات بوزارة الصحة لأكثر من 320 مستشفى.

وأكد أنه الفيصل في زيادة عدد الحالات هو التزام الموطن بالإجراءات الوقائية مثل لبس الكمامات، والتباعد الاجتماعي، موضحا أن المصاب ينقل العدوى لأربعة أشخاص.

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بقلم أحمد صبري

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