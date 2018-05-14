عبدالغفار: حريصون على إنشاء مقر جديد للجامعة المصرية اليابانية

ترأس د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، اليوم الاثنين، فعاليات الدورة السابعة عشر لمجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E.JUST)، بحضور السفيرة فايزة أبو النجا رئيس مجلس أمناء الجامعة، ونيروكو سوزوكى نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، ود.أحمد الجوهرى رئيس الجامعة، وذلك بأحد فنادق القاهرة.

وخلال الاجتماع أكد الوزير حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على الاهتمام بالجامعة المصرية اليابانية، وتقديم كافة التسهيلات لسرعة الانتهاء من إنشاء مقرها الجديد بما يجعلها نموذجًا يحتذى به فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى.

وأشاد د. عبد الغفار بتجربة الجامعة المصرية اليابانية فى مجالي التعليم والبحث العلمى، وأنها امتداد لأواصر الصداقة بين مصر واليابان، معربا عن فخره بحضوره أمس حفل تخريج الدفعة الثالثة عشرة من طلاب الماجستير والدكتوراه.

كما أعرب الوزير عن تطلعه بأن يكون الاجتماع القادم لمجلس الأمناء بمقر الجامعة ببرج العرب، مشيدا بالتقدم الذى حققته الجامعة فى منشآتها.

ومن جانبها أكدت السفيرة/ فايزة أبو النجا أهمية دعم علاقات التعاون بين مصر واليابان فى المجالات العلمية والبحثية والتعليمية، مشيرة إلى أنه جار العمل في بناء الحرم الجامعي الرئيسي ، وأنه تم الانتهاء بنسبة 40 ٪ من المباني الثلاثة عشر قيد التنفيذ مع إعطاء الأولوية لمركز التميز (CoE) ومختبرات مباني الكلية الأربعة لاستيعاب جميع معدات Grand Aid-1 التي سيتم تسليمها خلال شهرى يناير وفبراير 2019.

ومن جانبه أشاد د. أحمد الجوهرى بالدور الفعال الذي تقدمه وزارة التعليم العالي للجامعة، مقترحا إمكانية تدريب الطلاب الجدد لتأهيلهم للدراسات العليا في EJUST من خلال تعلم أساليب البحث ،واللغة الإنجليزية، والثقافة اليابانية.

حضر الاجتماع د. عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وممثل السفارة اليابانية بالقاهرة، وممثلو الوزارات المعنية بالجامعة وأنشطتها وعلى رأسها التعليم العالي، والخارجية، والتعاون الدولي، والتخطيط، وممثلو الصناعة من الجانب المصري والياباني، وممثلو ست جامعات يابانية ضمن إئتلاف الجامعات اليابانية الخمسة عشر المشاركة فى الجامعة المصرية اليابانية وهى جامعات (واسيدا، كيوشو، كيوتو، تسكوبا، طوكيو تك، ريتسوميكان اليابانية).