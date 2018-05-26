عبدالغفار: جار تنفيذ 21 مشروعًا جديدًا فى مجال التعليم العالى

المال-خاصترأس د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم، اجتماع لجنة المشروعات القومية بحضور د. عبد الحميد شعيرة رئيس اللجنة، وذلك بمقر الوزارة.وقال عبد الغفار إن الوزارة تعمل على متابعة تنفيذ 21 مشروعا جديدا فى مجال التعليم العالى خلال المرحلة الحالية، منها مشروعات تاب

المال-خاص

ترأس د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم، اجتماع لجنة المشروعات القومية بحضور د. عبد الحميد شعيرة رئيس اللجنة، وذلك بمقر الوزارة.

وقال عبد الغفار إن الوزارة تعمل على متابعة تنفيذ 21 مشروعا جديدا فى مجال التعليم العالى خلال المرحلة الحالية، منها مشروعات تابعة للوزارة وتضم فصل فرع جامعة الاسكندرية بمرسى مطروح، وفرع جامعة أسيوط بالأقصر، فرع جامعة الوادى الجديد بالبحر الأحمر، لتستكمل بذلك خطة إتاحة التعليم العالى بجميع المحافظات، إلى جانب إنشاء جامعات الجلالة، والملك سلمان، والعلمين، والمنصورة الجديدة، وإنشاء 3 كليات تكنولوجية بقويسنا والتجمع الخامس و بنى سويف، بالإضافة لمشروعات مدينة البحوث الإلكترونية، مدينة الفضاء، وكذلك متابعة العمل فى 6 جامعات دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع إنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا ببنى سويف بمنحة كورية.

وأكد الوزير على متابعة العمل فى إنشاء المشروعات الجديدة فى مجال التعليم العالى، تنفيذا لخطة التوسع فى إنشاء الجامعات، مشيرا إلى التزامها بتطبيق معايير الجودة العالمية فى الخدمة التعليمية المقدمة، وإنشاء برامج دراسية تتلاءم مع احتياجات سوق العمل.

كما شدد الوزير على تطوير البرامج الدراسية بشكل دورى طبقا لدراسات سوق العمل، زيادة عدد التخصصات البينية، تغيير مسميات الكليات لتلائم البرامج والتخصصات الجديدة التى تقدمها.

وناقشت اللجنة تطورات العمل فى إنشاء الجامعات الجديدة، ووضع أسس ومعايير تشكيل الهياكل الإدارية واللوائح القانونية، وتحديد رؤية ورسالة العمل بها، ومعايير اختيار القيادات الجامعية.

واستعرضت تطورات العمل فى مشروع جامعة الجلالة حيث يجرى العمل فى المرحلة الأولى لإنشاء 3 كليات (الإعلام، الانسانيات والاجتماعيات، إدارة الأعمال والسياسة العامة)، ويفترض أن تضم المرحلة الثانية كليات(الهندسة، العلوم، الزراعة).

كما ناقشت اللجنة تطورات العمل فى أكاديمية العلوم التابعة لجامعة الجلالة، وأكد الوزير على إعطاء الأهمية لمشروع أكاديمية العلوم نظرا للدور الهام الذى ستقوم به كمركز للأبحاث المتميزة، وتقديم الدعم الاستشارى للمشروعات الاستراتيجة بالدولة، والمساهمه فى وضع حلول للمشاكل القومية.

وأشارت إلى تطوير نظام جديد لكلية الزراعة بالجامعة عبر تغيير مسمى الكلية وإدخال تخصصات التصنيع الغذائى، والتعبئة، وزراعة النباتات العطرية للاستفادة من الميزة النسبية التى تحظى بها مصر فى مجال تصدير مستلزمات العطور، وذلك لتلبية احتياجات الدولة فى تطوير الإنتاج الزراعى.