عبدالغفار: تم توفير 800 كاشف عن جدري القرود وإلى الآن لم يظهر في مصر (فيديو)

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، إنه يوجد متابعة من خلال إصدار تم من خلال هيئة الطب الوقائي لتعريف كل مقدمي الخدمات الصحية بكل أعراض مرض جدري القرود.

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدى البلد، أنه تم توفير أكثر من 800 كاشف للوصول إلى تشخيص الحالات المصابة بمرض جدري القرود، والتي لم تظهر عليها الأعراض.

وتابع عبدالغفار أنه يتم أيضا المتابعة مع الحجر الصحي والبيطري لكل القادمين من دول ظهر بها جدري القرود، وطبيعي أن منظمة الصحة العالمية تعلن في وجود 3200 حالة مصابة بأنه مرض سريع الانتشار.

وأكد عبدالغفار أنه إلى الآن لم يظهر مرض جدري القرود في مصر، قائلا: معندناش حاجة نخبيها، والمهم أننا نكون مستعدين وتعلمنا من العاميين الماضيين في أزمة كورونا.