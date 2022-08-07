عبدالغفار: المستقبل لكليات العلوم التطبيقية وتخصيص 39 مليار جنيه للجامعات الجديدة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المستقبل لكليات العلوم التطبيقية وليست للتخصصات الإنسانية، كما أن رئيس الجمهورية خصص 39 مليار جنيه لفتح جامعات جديدة أهلية ودولية لا تهدف للربح.

وقال عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير” على فضائية “صدى البلد” إنه تم فتح 4 جامعات جديدة خلال العامين الماضيين .

وأضاف عبدالغفار أن العام الحالي سيتم افتتاح 12 جامعة أهلية جديدة في محافظات الجمهورية وستكون المصاريف أقل من الجامعات الدولية والخاصة، كما أن الطالب سيتحمل من 30 الي 40% من القيمة الفعلية للمصاريف.

وأشار إلى أنه لدينا أفرع لـ 5 جامعات دولية في العاصمة الإدارية الجديدة، كما أن الجامعات الأهلية تحقق رغبات الطالب والدولة معا .

وطالب عبدالغفار الطلاب عند كتابة الرغبات الجامعية بالتأني في كتابة الكليات المراد الالتحاق بها ، مع تحمل المسئولية في كتابة الرغبات.

وأشار إلى أنه سيتم تلقي الرغبات من يوم الخميس القادم إلى الساعة 7 مساء يوم الاثنين الأسبوع القادم .