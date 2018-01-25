عبدالعزيز يهنئ منتخب اليد لتأهله لبطولة العالم ونهائي إفريقيا

لي المصريهنأ المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر "رجال" لكرة اليد، بفوزه على نظيره المغربي بنتيجة31_19، في الدور قبل النهائي من بطولة أفريقيا التي تقام فاعلياتها في الجابون خلال الفترة من 17 حتى 27 يناير الجاري.وقد أعرب وزير الرياضة عن سعادته بهذا الفوز الكبير وتأهله ل

لي المصري





هنأ المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر “رجال” لكرة اليد، بفوزه على نظيره المغربي بنتيجة31_19، في الدور قبل النهائي من بطولة أفريقيا التي تقام فاعلياتها في الجابون خلال الفترة من 17 حتى 27 يناير الجاري.





وقد أعرب وزير الرياضة عن سعادته بهذا الفوز الكبير وتأهله للدور النهائي، ووصوله لبطولة العالم لكرة اليد، التي تقام في ألمانيا والدنمارك، متمنيا لهم مواصلة الانتصارات والاحتفاظ بكأس البطولة





ومن المنتظر أن يلاقي منتخب مصر يوم السبت المقبل المنتخب التونسي في نهائي البطولة، علما بأن منتخب مصر هو حامل لقب البطولة في النسخة الماضية 2016 التي أقيمت فعالياتها في مجمع الصالات المغطاه باستاد القاهرة.

