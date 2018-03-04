عبدالعزيز يكشف عن الشركة المنفذة لصالات بطولة العالم لكرة اليد

- وزير الرياضة يعلن مدة التنفيذ وتكلفة الإنشاءعلي المصريكشف المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة المصري، عن إتمام توقيع عقد اتفاق مع شركة مقاولات عالمية صينية، لإنشاء 3 صالات مغطاة كبرى، في ثلاث مدن مختلفة بمصر، تحضيرا لاستضافة كأس العالم لكرة اليد عام 2021.وتم توقيع الاتفاقية، في حضور

– وزير الرياضة يعلن مدة التنفيذ وتكلفة الإنشاء

علي المصري



كشف المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة المصري، عن إتمام توقيع عقد اتفاق مع شركة مقاولات عالمية صينية، لإنشاء 3 صالات مغطاة كبرى، في ثلاث مدن مختلفة بمصر، تحضيرا لاستضافة كأس العالم لكرة اليد عام 2021.

وتم توقيع الاتفاقية، في حضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان، وستصل تكلفة إنشاء الصالات المغطاة الثلاث إلى 90 مليون دولار، فيما ستكون مدة التنفيذ 18 شهرًا.

وأشار وزير الرياضة، إلى أن الـ3 صالات، تتسع لـ 6 آلاف متفرج، وستكون في مدن: شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، مؤكدا أن اختيار هذه المدن الثلاث بجانب صالة استاد القاهرة، جاء لتحقيقها شروط الاتحاد الدولي لكرة اليد، من مطارات وفنادق للإقامة وملاعب للتدريب، وصالات مغطاة لاستقبال الفرق المشاركة في محفل عالمي مثل كأس العالم لكرة اليد.