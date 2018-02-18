عبدالعزيز: نستهدف إنشاء أكبر مدينة صناعية رياضية بالشرق الأوسط

فريق المال قال المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تستهدف إنشاء أكبر مدينة صناعية رياضية فى القارة الإفريقية والشرق الأوسط، خلال الفترة المقبلة، من خلال إنشاء عدة مصانع مرتبطة بتصنيع المواد والأجهزة الرياضية. وأشار عبدالعزيز، فى كلمته بمؤتمر إطلاق صندوق دعم الرياضة الخيرى،

فريق المال

قال المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تستهدف إنشاء أكبر مدينة صناعية رياضية فى القارة الإفريقية والشرق الأوسط، خلال الفترة المقبلة، من خلال إنشاء عدة مصانع مرتبطة بتصنيع المواد والأجهزة الرياضية.

وأشار عبدالعزيز، فى كلمته بمؤتمر إطلاق صندوق دعم الرياضة الخيرى، اليوم الأحد، إلى أن الوزارة تساهم فى تأسيس مصنع لإنتاج النجيل الصناعى المستخدم فى ملاعب كرة القدم، ومن المتوقع بدء إنتاجه الفعلى خلال العام الحالى، ليصبح أول مصنع للنجيل الصناعى فى الشرق الأوسط.

وأضاف: “نسعى لتصدير منتجات الشركة للأسواق الخليجية والأفريقية، ونخطط لإدخال صناعات جديدة مرتبطة بكرة القدم ومضارب التنس”.

يذكر أن شركة “المقاصة سبورت” تخطط لتأسيس شركة مصنع النجيلة فى منطقة السلام برأسمال قدره 30 مليون جنيه، ويتوزع هيكل الملكية بينها وبين وزارتى “الإنتاج الحربي” و”الشباب والرياضة”، بواقع 30% لكل منها، بجانب 10% للشركة الألمانية “بوليتان”.

وشهد الوزير، اليوم، إطلاق صندوق الرياضة المصري، تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والذي يهدف لدعم نهضة الرياضة المصرية وإعادة مكانتها مع وضعها علي الخريطة الرياضية العالمية، ويأتي ذلك في إطار خطة عمل تم وضعها بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، واللجنة اﻷوليمبية المصرية، بحجم مساهمات يصل الى مليار جنيه بحلول 2020.