عبدالعزيز السيد: مزارع الدواجن لجأت إلى بيع الفراخ زنة 1.5 كجم بسبب ارتفاع الأعلاف

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن أصحاب المزارع لجأت إلى بيع الفراخ قبل انتهاء دورة التسمين الخاصة بها بوزن يتراوح بين كيلو وكيلو ونصف جرام بسبب أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف وقلتها فى السوق.

وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ “المال”، أن سعر طن العلف قفز إلى 17 ألف جنيه ما تسبب فى أزمة كبيرة للمربين دفعت تجار “الكتاكيت” إلى إعدامها بسبب عدم توافره.

وبدأت أسعار الدواجن البيضاء اليوم فى السوق من 36 إلى 38 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بحسب المنطقة، ودارت أسعار الدجاج البلدى حول 52 و54 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وسجلت أسعار الدواجن الساسو 50 جنيهًا للمستهلك.