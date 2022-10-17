عبدالعزيز السيد: صناعة الدواجن فى أزمة ومصانع الأعلاف توقفت عن الإنتاج

كشف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن صناعة الدواجن دخلت فى أزمة قد تهدد القطاع إذا لم تتدخل الحكومة لحل الأمر، مشيرًا إلى أن مصانع الأعلاف توقفت عن الإنتاج بسبب ارتفاع طن الصويا إلى 27 ألف جنيه، وقفزت الذرة الصفراء إلى 11.5 ألف جنيه.

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم فى السوق بين 36 و38 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بحسب المنطقة، ودارت أسعار الدجاج البلدى حول 52 و54 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وسجلت أسعار الدواجن الساسو 50 جنيهًا للمستهلك.

وأكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن أصحاب المزارع لجأت إلى بيع الفراخ قبل انتهاء دورة التسمين الخاصة بها بوزن يتراوح بين كيلو وكيلو ونصف جرام بسبب أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف وقلتها فى السوق.

وقال السيد فى تصريحات سابقة لـ “المال”، إن سعر طن العلف قفز إلى 17 ألف جنيه ما تسبب فى أزمة كبيرة للمربين دفعت تجار “الكتاكيت” إلى إعدامها بسبب عدم توافره.