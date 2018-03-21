عبدالعزيز السيد رئيسا لشعبة الدواجن بغرفة القاهرة

كتبت: دعاء حسني شهدت انتخابات مجلس إدارة شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية منافسة شديدة بين المرشحين، حيث بلغ عدد الجمعية العمومية للشعبة 36 عضوا، حضر منهم 26 عضو، وتقدم لعضوية مجلس الإدارة 24 حضر منهم 22 عضوا. وأجرت اللجنة…

كتبت: دعاء حسني

شهدت انتخابات مجلس إدارة شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية منافسة شديدة بين المرشحين، حيث بلغ عدد الجمعية العمومية للشعبة 36 عضوا، حضر منهم 26 عضو، وتقدم لعضوية مجلس الإدارة 24 حضر منهم 22 عضوا.

وأجرت اللجنة المشرفة على انتخابات الشعبة المكونة من اللواء صلاح العبد أمين صندوق غرفة القاهرة رئيسا، وإيهاب سعيد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، وزكريا خليل مدير عام الشعب والبحوث والمعلومات.

الانتخابات على عضوية مجلس إدارة الشعبة حيث نجح 18 عضوا من أصل 22 الذين حضروا، بينما تم اختيار منصب رئيس الشعبة بالتزكية، حيث فاز به الدكتور عبدالعزيز السيد، وأيضا تم اختيار النائب الثاني بالتزكية، وفاز به محمد قرني في حين شهد منصب النائب الثاني منافسة انتخابية بين أبوالفتوح مبروك، وياسر بيومي قبل أن يحسم مبروك المنصب له حيث حصل على 11 صوتا مقابل 7 أصوات ليومي بينما فاز عبدالنبي عبدالعال بمنصب السكرتير العام للشعبة.