عبدالعزيز السيد: التكلفة الفعلية لطبق البيض67 جنيها بعد صعود أسعار العلف

كشف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن التكلفة الفعلية لطبق البيض ارتفعت إلى 67 جنيها فى المزرعة بعد صعود أسعار العلف لمستويات قاربت 13 ألفا و600 جنيه للطن الواحد

وكان عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أعلن عن ارتفاع سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 فى السوق المحلية 10 جنيهات ليسجل 61 جنيها للطبق الأبيض و62 جنيهًا للطبق الأحمر فى المزرعة.

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر طبق البيض الأبيض صعد إلى 68 جنيها للمستهلك، وزاد سعر كرتونة البيض البلدى إلى 70 جنيهًا، كما زادت أسعار كرتونة البيض الأحمر إلى 70 جنيهًا للمستهلك.

ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.

وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.