عبدالعال ينتقد قرار تخفيض المساعدات الأمريكية

ياسمين فوازالتقى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب وبعض أعضاء الوفد المرافق له بأورين هاتش الرئيس المناوب لمجلس الشيوخ الأمريكي، في إطار زيارته على رأس وفد برلماني للولايات المتحدة الأمريكية. وتطرقت المباحثات بين الجانبين إلى التطورات الأخيرة في العلاقات بين البلدين، حيث أشار الدك

ياسمين فواز

التقى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب وبعض أعضاء الوفد المرافق له بأورين هاتش الرئيس المناوب لمجلس الشيوخ الأمريكي، في إطار زيارته على رأس وفد برلماني للولايات المتحدة الأمريكية.

وتطرقت المباحثات بين الجانبين إلى التطورات الأخيرة في العلاقات بين البلدين، حيث أشار الدكتور عبدالعال إلى أنها الزيارة الأولى لرئيس البرلمان المصري إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2008.

كما أكد الدكتور عبدالعال على أن مصر قدمت وتقدم الكثير لتحقيق المصالح المشتركة فى المنطقة، وفي مقدمتها مكافحة الفكر المتطرف، ومحاربة التنظيمات الإرهابية، و التدخل الفعال فى ملفات المصالحة الفلسطينية وعملية السلام، وهى الجهود التى تتطلع مصر لأن تلقى اهتمام قوي من جانب مختلف دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية

وأشار إلى أن قرار تخفيض المساعدات الأمريكية إلى مصر يتناقض مع متطلبات العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، ويعطي انطباعاً بعدم استقرار العلاقات بين البلدين.

من جانبه، أشار رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي إلى أنه قد تكون هناك بعض الاختلافات في وجهات النظر، ولكن نستطيع حلها من خلال الحوار، مؤكدًا على أنه يتطلع إلى علاقات قوية بين البلدين، ومشددا على أن استقرار مصر يعني تحقيق الأمن والسلام في الشرق الأوسط، كما أعرب عن تطلعه لأن تكون هذه الزيارة بداية جيدة للعلاقات بين البلدين.

ومؤخرا أعلنت واشنطن قرار تخفيض مساعدتها لمصر التي تقدم منذ توقيع اتفاقية معاهدة السلام مع إسرائيل في عام 1979

وفي إطار زيارته على رأس وفد برلماني للولايات المتحدة الأمريكية، التقى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب وبعض أعضاء الوفد المرافق له بالسيناتور تيد كروز عضو لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

في مستهل اللقاء، أعرب الدكتور على عبدالعال عن شكره لجهود السيناتور تيد كروز في مكافحة الارهاب عبر تقديمه لمشروع قانون يصنف جماعة الاخوان المسلمين كجماعة ارهابية، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون العسكري والأمني بين مصر والولايات المتحدة لصالح الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط،

وشدد على عدم ربط المساعدات العسكرية بالمشروطية السياسية حيث أن ذلك من شأنه التأثير بشكل سلبي على جهود مصر الفعالة لمكافحة الإرهاب فضلاً عن الإضرار بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

من جانبه، أكد السيناتور تيد كروز على ترحيبه بالوفد البرلماني المصري،مشدداً على أن العلاقات المصرية الأمريكية هى علاقات إستراتيجية طويلة الأمد، مضيفا أن التعاون العسكري والأمني الوثيق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية هو أولوية أمريكية في ضوء ماتبذله مصر من جهود فعالة في مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار الدكتور علي عبدالعال ان المجتمع الدولي يؤيد البرنامج الاقتصادي لمصر والدليل على ذلك رفعت وكالات الائتمان الرئيسية توقعاتها تجاه مصر،بالاضافة الي تمويل صندوق النقد الدولي برنامج قروض مدته ثلاث سنوات، وتخطي الاكتتاب في سندات اليوروبوند الأخيرة ثلاثة أضعاف، الي جدد المستثمرين الأجانب اهتمامهم بمصر.

وأضاف أن الحماية الاجتماعية حجر الزاوية في جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة. ويجري اتخاذ خطوات لحماية الفئات السكانية الأكثر ضعفاً من خلال تقديم إعانات غذائية (بما في ذلك برنامج الوجبات المدرسية)، فضلاً عن توفير الأدوية للأطفال ولبن الأطفال، والتأمين الصحي لمقدمات الرعاية الأولية، والتدريب المهني للشباب .

وكشف عن إجراء الحكومة، تحت اشراف الرئيس السيسي، سلسلة من الحوارات مع الشباب للاستماع إلى آرائهم وتمكين هذه الفئة الهامة من السكان من المشاركة الكاملة في الاقتصاد وغيره من جوانب الحياة المصرية.

