عبدالعال يلتقى الرئيس الفخرى لجمعية الصداقة اليابانية-المصرية

ياسمين فوازالتقى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق بالأميرة اليابانية تاكامادو، وأكد عبدالعال في مستهل اللقاء على اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة والتعاون مع اليابان، مشيراً إلى اشتراك البلدين في حضارتين عريقتين.كما أعرب عن تطلع مجلس النواب المصري لتعزيز العلاقات البرلمانية مع ا

ياسمين فواز

التقى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق بالأميرة اليابانية تاكامادو، وأكد عبدالعال في مستهل اللقاء على اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة والتعاون مع اليابان، مشيراً إلى اشتراك البلدين في حضارتين عريقتين.

كما أعرب عن تطلع مجلس النواب المصري لتعزيز العلاقات البرلمانية مع اليابان، مشددا على ترحيبه بدور جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية مبدياً ثقته في إسهامها في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

وفي معرض حديثه عن تطورات الأوضاع الداخلية في مصر، أكد عبد العال اعتزام الحكومة المصرية على مواجهة التحديات التنموية المتراكمة وفي مقدمتها العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال مجموعة متكاملة من الإجراءات تتضمن تهيئة المناخ للاستثمار الأجنبي الجاد الذى نأمل مشاركة اليابان بقوة فيه.

وأكد أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية، أن اللقاء امتد على مدى ساعة كاملة، وأن الأميرة تاكامادو استعرضت مع الدكتور عبد العال زياراتها السابقة لمحافظة أسوان واهتمامها الكبير بالحضارة الفرعونية القديمة، وأضاف أن الدكتور على عبد العال وجه لها الدعوة لزيارة مصر والإقامة فى أسوان، كما أهداها نسخة مقلدة لقلادة فرعونية قديمة.