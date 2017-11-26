عبدالعال يطالب برفع حظر الطيران البريطاني عن شرم الشيخ

ياسمين فوازطالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب المصري، بضرورة رفع الحظر عن الطيران البريطاني إلى شرم الشيخ، لاسيما في ضوء الإجراءات الأمنية المكثفة التي تم اتخاذها، ليس فقط في مطار شرم الشيخ ولكن في جميع المطارات المصرية.جاء ذلك خلال استقبال الدكتور علي عبدالعال، وفد أصدقاء مصر في البرلم

ياسمين فواز

طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب المصري، بضرورة رفع الحظر عن الطيران البريطاني إلى شرم الشيخ، لاسيما في ضوء الإجراءات الأمنية المكثفة التي تم اتخاذها، ليس فقط في مطار شرم الشيخ ولكن في جميع المطارات المصرية.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور علي عبدالعال، وفد أصدقاء مصر في البرلمان البريطاني الذي يزور القاهرة حالياً.

وحضر اللقاء من مجلس النواب المصري المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للمجلس، والنائبة داليا يوسف رئيس جمعية الصداقة المصرية البريطانية، وعدد من أعضاء الجمعية من الجانب المصري.

خلال اللقاء، أعرب الدكتور عبدالعال عن الاهتمام بتوثيق وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، كما أكد أهمية الاستمرار فى التعاون الثنائى فيما يتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب وتمويله، مضيفاً أن الحادث الإرهابي الجبان الذي شهدته شمال سيناء مؤخراً يؤكد أن الاسلام لا صلة له بالإرهاب، كما يؤكد حتمية التعاون والتكاتف الدولي في مواجهة هذه الظاهرة التي تحولت إلى جريمة عالمية عابرة للحدود.

وأكد على التنامي الملحوظ في العلاقات الاقتصادية، لاسيما أن بريطانيا تعد الدولة الأولى فى حجم الاستثمار الأجنبى فى مصر، مع التأكيد على أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات، لاسيما فى منطقة إقليم قناة السويس، في ظل الخبرة المعروفة للجانب البريطانى فى مجال النقل البحرى.

من جانبه، أشاد رئيس وفد أصدقاء مصر بالبرلمان البريطاني بخطة الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها مصر، والتي سيكون لها مردود إيجابي على الأوضاع الاقتصادية المصرية وعلى العلاقات مع بريطانيا، خاصة من ناحية الاستثمارات.

وأكد قناعته التامة بالإجراءات الأمنية التي اتخذتها مصر في المطارات، مضيفاً أنه سيتقدم فور عودته باقتراح لرفع الحظر عن الطيران إلى شرم الشيخ، وسيبذل هو وأعضاء أصدقاء مصر في البرلمان البريطاني جهود كبيرة من أجل موافقة البرلمان عليه.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات الأخرى، في مقدمتها مجالي الصحة والتعليم.