عبدالعال يطالب بتعزيز التعاون الأمني بين مصر و أمريكا

التقي الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب وبعض أعضاء الوفد المرافق له، مع ديفيد نونيز رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي.

وقدَّم “عبدالعال” والوفد البرلماني المصري تعازيه في ضحايا العملية الإرهابية الأخيرة في نيويورك، مؤكدا أن هذا الحادث وغيره من الحوادث المماثلة، يؤكد من جديد على أهمية التضامن والتكاتف الدولي في محاربة الإرهاب، الذي بات خطرا عالميا يواجه جميع دول العالم.

و أعرب عن تقديره لديفيد نونز على مواقفه الإيجابية تجاه مصر وتقديره الصحيح للرؤية المصرية، مؤكداً أن العلاقات المصرية الأمريكية، راسخة ومهمة لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط في ظل الاضطرابات التى تعصف بها.

على صعيد آخر، شدد “عبدالعال” على أهمية تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتوظيفه لمواجهة الأخطار المهددة لأمن البلدين، وفي مقدمتها خطر الإرهاب والتطرف، مشيراً إلى أن مصر تبذل جهوداً استثنائية وفعالة في مواجهة الإرهاب.

من جانبه، أعرب “نونيز” عن ترحيبه بالوفد البرلماني المصري، مؤكداً على تقديره التام للرؤية المصرية والدور المصري في منطقة الشرق الأوسط، واصفاً مصر بالشريك الإستراتيجي الفعال والمهم للولايات المتحدة الأمريكية.