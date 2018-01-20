عبدالعال يصل المنامة في مستهل زيارة للبحرين تستغرق 3 أيام

وكالات:وصل إلى المنامة، مساء السبت، وفد برلماني مصري رفيع المستوي برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في مستهل زيارة إلى مملكة البحرين تستغرق 3 أيام يلتقي خلالها بكبار المسئولين في البحرين.وكان في مقدمة مستقبلي الوفد بالمنامة رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين أحمد بن إبراهيم راشد

وكالات:





وصل إلى المنامة، مساء السبت، وفد برلماني مصري رفيع المستوي برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في مستهل زيارة إلى مملكة البحرين تستغرق 3 أيام يلتقي خلالها بكبار المسئولين في البحرين.

وكان في مقدمة مستقبلي الوفد بالمنامة رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين أحمد بن إبراهيم راشد الملا ورئيس مجلس الشورى على بن صالح الصالح، إضافة إلى 15 نائبًا وعدد من المستشارين بالمجلسين.

وعقب الاستقبال، أقام الجانب البحريني مأدبة عشاء على شرف الدكتور على عبدالعال والوفد البرلماني المرافق له.

وتستهدف الزيارة- التي جاءت تلبية لدعوة من رئيس مجلس نواب البحرين- بحث سبل دعم العلاقات الثنائية خاصة على المستوى البرلماني، إضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.