عبدالعال يستقبل رئيس الجمعية البرلمانية لحلف الناتو

ياسمين فواز استقبل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بمكتبه اليوم رئيس الجمعية البرلمانية لحلف الناتو باولو ألى، والوفد المرافق له. حضر اللقاء من مجلس النواب المصري، المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للمجلس، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات…

ياسمين فواز

استقبل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بمكتبه اليوم رئيس الجمعية البرلمانية لحلف الناتو باولو ألى، والوفد المرافق له.

حضر اللقاء من مجلس النواب المصري، المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للمجلس، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية، ورافق رئيس الجمعية البرلمانية لحلف الناتو نائب أمين عام الجمعية، وسفيرة بلجيكا بالقاهرة.

أكد الدكتور عبدالعال على حرص الجانب المصري على تعزيز الحوار مع الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، مستعرضا خطوات تعزيز العلاقات بين الجانبين، وأهمها تعيين سفير لمصر لدى الحلف في بروكسل، إضافة إلى مشاركة وفود برلمانية من مجلس النواب في اجتماعات الجمعية البرلمانية للحلف.

كما تطرق إلى بعض قضايا الاهتمام المشترك مع حلف الناتو، وأهمها قضية مكافحة الإرهاب، إضافة إلى مواجهة ظاهرة الهجرة غير المشروعة.

وتناول الدكتور عبدالعال جهود مصر في مواجهة هاتين القضيتين، والتي لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، وإنما تشمل إجراءات تشريعية وثقافية وتعليمية لا تقل أهمية عن المواجهات الأمنية.

من جانبه، أكد رئيس الجمعية البرلمانية لحلف الناتو على حرص الجمعية على إجراء حوار منفتح مع مجلس النواب المصري وجميع البرلمانات التي تتمتع بصفة مراقب لدى الجمعية، كما أكد على تقديره للجهود التي تقوم بها مصر، سواء في مواجهة ظاهرة الإرهاب أو جهود الحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة، كما أشاد بالدور الكبير الذي قامت به مصر من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية، وكذلك الدور الذي تقوم به في سبيل حل الأزمة الليبية سياسياً. وبصفته إيطالي الجنسية، عبر عن سعادته البالغة باستئناف العلاقات بين مصر وإيطاليا، مؤكداً على محورية الدور المصري في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط.