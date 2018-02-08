عبدالعال يختتم زيارته إلى جنيف

ياسمين فوازاختتمت مجموعة العمل رفيعة المستوى المعنية بشئون الإرهاب بالاتحاد البرلماني الدولي أعمالها، بعد أن عقدت جلستين اتفقت خلالهما على خطة العمل في المرحلة المقبلة.وخلال الجلسة الختامية، أوضح الدكتور علي عبدالعال الجهود المبذولة في مصر في مواجهة الإرهاب، وأن الأعداد والأرقام والأماكن تشير بو

ياسمين فواز



اختتمت مجموعة العمل رفيعة المستوى المعنية بشئون الإرهاب بالاتحاد البرلماني الدولي أعمالها، بعد أن عقدت جلستين اتفقت خلالهما على خطة العمل في المرحلة المقبلة.

وخلال الجلسة الختامية، أوضح الدكتور علي عبدالعال الجهود المبذولة في مصر في مواجهة الإرهاب، وأن الأعداد والأرقام والأماكن تشير بوضوح إلى انحسار العمليات الإرهابية وحصر نشاطهم في أماكن محددة، وهو ما يعكس تقدماً حقيقياً في مواجهته.

كما أوضح الدكتور عبدالعال أن مواجهة الإرهاب لا تقتصر على الجانب التنفيذي فقط من خلال قوات الجيش والشرطة، وإنما يتعين علاج المسببات، والتركيز على الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، لهذا أنشأت مصر مجلساً أعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف يركز على الجانب الوقائي.

وخلال الجلسة الأخيرة، أكدت ممثلة دولة الأرجنتين أن منطقة أمريكا اللاتينية تشهد هي الأخرى عمليات إرهابية يتعين النظر إليها ومواجهتها.

واتفق أعضاء المجموعة على خطة العمل في المراحل المقبلة، واستمعوا لعدة عروض توضيحية حول مؤشرات الإرهاب في العالم.

ومن المنتظر أن يُعقد الاجتماع القادم في “أبو ظبي” بدولة الإمارات العربية المتحدة في غضون الثلاثة أشهر القادمة بعد أن تم انتخاب الدكتورة أمل القبيسي رئيسة للمجموعة بتوافق آراء الحاضرين.