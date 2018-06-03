عبدالعال يحيل 9 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة.. تعرف عليها

ياسمين فواز أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الطفل، إلى لجنة مشتركة من التشريعية والدينية والأوقاف والتضامن الاجتماعي. كما أحال البرلمان مشروع قانون مقدم من الحكومة…

ياسمين فواز

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الطفل، إلى لجنة مشتركة من التشريعية والدينية والأوقاف والتضامن الاجتماعي.

كما أحال البرلمان مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل إلى لجنة الخطة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الجمارك إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة.

إضافة إلى مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية إلى لجنة الدفاع والامن القومي والخطة والموازنة، وإحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح علاوة، خاصة واستنائية للموظفين بالدول إلى لجنتي القوي العاملة والخطة والموازنة.

ومشروع قانون زيادة المعاشات الاجتماعية وتعديل أحكام القانون بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، إلى لجنة مشتركة القوى العاملة والتضامن الاجتماعي.

كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التنظيم الدوائي إلى اللجنة الصحية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء إلى لجنة مشتركة من والإسكان والإدارة المحلية والتشريعية.

وأحال مشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنري بشان الموثق القانوني إلى الدستورية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد عطية الفيوم و60 نائبًا آخرين بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية التجارية إلى لجنة الشئون التشريعية بجانب إحالة مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير صالح بشأن إصدار تنظم اتحادات الصناعات المصرية إلى لجان الصناعة والخطة.

وأحال مشروع قانون مقدم من محمد الحسيني بشأن تعديل محو الأمية وتعليم الكبار إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العملي والإدارة المحلية.

وأحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد العماري بشأن إصدار قانون تنظيم، والمجلس القوي للسكان والتعليم والبحث العلمي والخطة.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة إنجي مراد فهيم، بشأن تعديل قانون تأجير الأماكن وهدم المنشآت غير الآيلة للسقوط إلى لجان الإسكان والثقافة والإعلام والآثار.