عبدالعال يترأس وفد مصر في الاتحاد البرلماني الدولي

ياسمين فوازتوجه الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب صباح اليوم الأربعاء إلى روسيا الاتحادية، للمشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني الدولي ممثلاً عن المجموعة العربية، يعقبه ترأسه وفد مجلس النواب المشارك فى اجتماعات الجمعية الـ 137 للاتحاد البرلماني الدولي والمقرر عقدها فى مدينة س



ياسمين فواز

توجه الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب صباح اليوم الأربعاء إلى روسيا الاتحادية، للمشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني الدولي ممثلاً عن المجموعة العربية، يعقبه ترأسه وفد مجلس النواب المشارك فى اجتماعات الجمعية الـ 137 للاتحاد البرلماني الدولي والمقرر عقدها فى مدينة سان بطرسبرج الروسية خلال الفترة من 11-19 أكتوبر 2017.

ومن المقرر أن تعقد فى إطار هذه الاجتماعات الدورة رقم 201 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلمانى الدولى، وكذلك اجتماعات الجمعية رقم 137 للاتحاد.

وسوف يكون هناك موضوع رئيسي للنقاش خلال هذه الاجتماعات وسيُلقى عبدالعال كلمة بشأنه، تحت عنوان “تعزيز التعددية الثقافية والسلام من خلال الحوار فيما بين الاديان والأعراق”.

كما ستتم مناقشة العديد من الموضوعات الأخرى خلال الاجتماعات الفرعية لاجهزة الاتحاد البرلمانى الدولى مثل اللجان الدائمة للاتحاد وكذلك اللجان المتخصصة، بالإضافة إلى عدد من البنود الإجرائية المطروحة على جدول أعمال الاجتماعات.