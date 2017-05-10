عبدالعال يترأس وفد البرلمان المصري بالاتحاد من أجل المتوسط

يتوجه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب صباح غد الخميس، على رأس وفد من مجلس النواب المصري للمشاركة في القمة الرابعة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة الثالثة عشرة بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والتي تعقد يومي 12 و13 مايو بالعاصمة الإيطالية روما.

ومن المقرر أن تناقش القمة الرابعة لرؤساء البرلمانات بالجمعية موضوع رئيسي تحت عنوان “التنمية المستدامة في المنطقة الأورومتوسطية”، ومن المقرر أيضاً أن يصدر عن هذه القمة بيان ختامي حول هذا الموضوع.

وعقب هذه القمة، ستكون هناك اجتماعات لمكتب الجمعية الذي يضم كل من رئيسا البرلمان الإيطالي (مجلسي النواب والشيوخ) والبرلمان الأوروبي من الشمال، ورئيس البرلمان المصري ورئيس البرلمان التركي من الجنوب، كما سيعقد المكتب الموسع للجمعية اجتماعه أيضاً، بمشاركة البرلمانات الأربعة المشار إليها إضافة إلى رؤساء اللجان النوعية بالجمعية.

وبالإضافة إلى اجتماع الجلسة العامة الثالثة عشرة للجمعية، سوف تعقد اللجان الخمس بالجمعية اجتماعاتها الخاصة بها، وهي لجنة الشئون السياسية والأمن وحقوق الإنسان، ولجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتعليم، ولجنة تحسين نوعية الحياة والتبادل الثقافي والتفاعل بين المجتمعات المدنية، ولجنة حقوق المرأة، ولجنة الطاقة والبيئة، إضافة إلى مجموعة العمل المعنية بالضوابط المالية واللوائح، وسيكون هناك ممثلون للبرلمان المصري في اجتماعات هذه اللجان.